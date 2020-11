Sí. Como español me duele decirlo, pero en estos momentos ya es posible afirmar que el Gobierno de España, como el de Polonia y el de Hungría antes, es hoy por hoy un nuevo gobierno europeo contagiado por el virus populista.

¿En función de qué es posible afirmar lo anterior? El populismo es una ideología política alternativa a la democracia liberal que se construye sobre un aparente respeto del elemento democrático de la democracia liberal (esto es, el voto popular) y sobre un manifiesto desprecio de los elementos liberales de la democracia liberal, como son la separación de poderes y el pluralismo.

El populismo tiene diversidad de rasgos: los tradicionales, la existencia de un líder caudillista, y la oposición entre el buen pueblo y los enemigos del pueblo; los novedosos, la oposición a la globalización y todo lo que la misma supone como libre comercio internacional o grandes movimientos migratorios. Pero más allá de lo que el populismo sea, no poco relevante para identificarlo es comprobar lo que el populismo haga. Y lo primero que siempre hace es debilitar la separación de poderes y limitar el pluralismo.

Pues bien, en España estas dos cosas ya se intentan hacer. En fechas recientes el Gobierno español ha promovido una reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial que, virtualmente, le daría el control del órgano de gobierno de los jueces e, indirectamente, del Tribunal Constitucional. La Unión Europea ya indicó que ese no podía ser el camino para un país democrático. También en recientes fechas el Gobierno español ha anunciado una nueva normativa que para, se dice, luchar contra las fake news le daría al Gobierno la facultad de controlar los medios de comunicación privados (puesto que los públicos ya los controla).

El primer caso es un claro ataque contra la separación de poderes. El segundo lo es contra el pluralismo. No creo que logren ir mucho más allá. Primero porque el gobierno de coalición de España (formado por el partido PSOE -socialdemócratas- y Podemos -populistas cuya estética es la izquierda alternativa-) no tiene una mayoría tan sólida, ni un respaldo popular tan mayoritario. Segundo porque España forma parte de la Unión Europea y en la UE hay límites que protegen la democracia liberal de este tipo de derivas populistas. No tantos como debiera, como demuestra la contemporización con Polonia y Hungría, pero los hay.

¿Es populista el actual Gobierno de España? Sus actos así lo demuestran. Lo cual prueba que el populismo no solo puede asumir formas de derecha nacionalista como Trump o los gobiernos polaco y húngaro, sino que perfectamente puede también asumirlas de izquierdas como el caso de España.