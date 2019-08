¿Es el Internet un derecho humano?

Desde hace más de 2 semanas, Cachemira, una conflictiva región de triple frontera entre India, Pakistán y China, no tiene acceso a Internet. En un escenario ideal, esta noticia sonaría a un apagón de comunicaciones por problemas técnicos graves de los operadores que en esas tierras ofrecen el servicio de Internet, si no fuera porque esta suspensión de las telecomunicaciones en particular viene de una orden gubernamental con motivaciones políticas y de seguridad.

El bloqueo a Internet en Cachemira es absoluto y las razones parecen válidas desde la distancia. Dicha decisión obedece, supuestamente, a que una parte muy grande de la población ha hecho un uso de la red sin una educación previa, por lo que ha surgido una amplia variedad de problemas y riesgos. El mayor ejemplo está en la difusión de rumores y cadenas de información falsas que han desembocado en linchamientos.

En muchos otros países ha sucedido lo mismo durante momentos de alta tensión social e incluso nuestro país hermano, Venezuela, lo hizo por razones que, si bien no vienen a esta columna, parecen bastante cuestionables. Pero en el caso de Cachemira, el bloqueo a Internet amplifica los daños colaterales y graves a muchos aspectos de la misma comunidad con cada segundo en el que no se transfiera un solo bit de información.

Las políticas del gobierno de Narendra Modi, primer ministro de India, son muy parecidas a la filosofía que quiso establecer el exministro TIC de Colombia, Diego Molano Vega. El principio básico es que el acceso a la tecnología permitirá acabar con la pobreza. Personalmente estoy muy de acuerdo con esta política y los resultados tanto en Colombia como en otros países (incluida la India) están reflejados en cifras. Sin embargo, hay un deber que cada gobierno debería asumir si piensa implementar esta política. Estamos hablando de garantizar Internet a cada ciudadano sin importar las circunstancias. La solución a los problemas y riesgos asociados a la conectividad es tan sencilla como la educación en alfabetización digital, pero ese es un capítulo de otro libro.