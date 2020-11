Un fenómeno muy recurrente en nuestra sociedad es encontrar los mismos apellidos en los mismos puestos generación tras generación. Como si de parte de la herencia se tratara, muchos de nuestros hombres y mujeres de mayor poder observan satisfechos como sus jóvenes retoños, sus vástagos queridos, les suceden en los cargos que ellos desempeñan hasta que el imperativo biológico (o judicial) les obliga a pasar el testigo a las siguientes generaciones.

La rosca. El enchufe. El pistón, que dicen los franceses. Sucede en todas partes. En mayor o menor medida en todos los países. Más que cultural, es algo humano. ¿Qué padre o madre no querría lo mejor para su hijo? Y si lo mejor es sentarse en el sillón que dicho padre o madre ocupa... pues no se hable más. Claro, el problema viene cuando no hablamos de una empresa privada y familiar en la que es perfectamente lícito dejar el puesto de mando y la propiedad al sucesor, sino de dignidades públicas obtenidas, se supone, mediante el libre voto de la ciudadanía.

En este segundo caso, y especialmente en estas latitudes, el fenómeno se desliza por otros vericuetos a los que, más que como herencia o sucesión, habría que referirse como cacicazgos y clientelismos. La repetición de apellidos en alcaldías, concejos, gobernaciones, asambleas, Congreso y Gobierno llega a extremos tan marcados que no es de extrañar que determinadas familias asuman que la ciudad, el departamento o el país les pertenece al extremo de ponerle el nombre de sus padres a las calles y la cara de sus abuelos a los billetes. El patrón designa a su hijo como sucesor y las fuerzas vivas lo aplauden fervorosas con la desfachatez de decir qué alegría, caras frescas, juventud y savia nueva. Que la prole tenga estudios (las largas colecciones de títulos no necesariamente implican la supuesta alta educación aparejada) o experiencia profesional es algo menor. Que muestre capacidades, méritos o habilidades es secundario. El merecimiento objetivo, irrelevante. El apellido, el apellido es lo único que importa.

El resultado final es que la política sufre el macondiano efecto de que acaban apareciendo niños con colita de cerdo, es decir, que las generaciones políticas son cada vez más degeneradas y estúpidas, cada una más egoísta y negligente que la anterior, todas ya totalmente desconectadas de la realidad, pues la realidad, la del resto de los mortales, les es ajena a quienes conciben países enteros como si fueran la finca de sus antepasados que ellos gestionan como se gestionan los rebaños de vacas: pidiendo diariamente leche y carne, y apenas ofreciendo a cambio agua, pasto y, finalmente, muerte.