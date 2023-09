¿Envidia, o admiración?

La experiencia que tuve al visitar la casa de Gabriel García Márquez en el barrio San Diego, acompañado de mi amiga Cecilia de Bustamante, me dejó una profunda impresión. Fue en octubre de 2017, cuando fui convocado para atender una consulta tributaria de su viuda, doña Mercedes Barcha; pero lo que encontré fue mucho más que eso.

En la charla, la viuda de Gabo se mostró amable y paciente, fumando un cigarrillo como si el paso del tiempo no importara. En lugar de hablar exclusivamente de asuntos tributarios, nuestras conversaciones se convirtieron en un intercambio de historias y anécdotas de la mágica vida cotidiana. La consulta fue breve, de apenas un minuto de atención formal.

Posteriormente, la viuda, con paso suave y sin prisa, me fue mostrando la casa: la sencillez de la sala me causó gran impresión, diferente de lo que podría esperarse de uno de los escritores más grandes de la historia; no había ninguna muestra ostentosa de sus triunfos, ni diplomas ni pergaminos que mostraran sus honores.

Había en una mesita solo un pequeño retrato en blanco y negro de los dos (él, pasándole el brazo izquierdo, abrazándola con una sonrisa que ambos sabían que iba a ser para siempre). En el fondo de la habitación, un cuadro caribeño con flores color turquesa firmado por el maestro Obregón; había revistas y libros de arte dispersos por el ambiente. Imaginé en ese instante al escritor omnisciente del libro ‘Del amor y otros demonios’ ideándose como describir al personaje Sierva María de todos los Ángeles, pues la cripta de ella estaba a unos cuantos metros de esta casa, en el convento que es hoy el hotel Santa Clara.

La sencillez de la sala me hizo reflexionar sobre este adagio que menciona un gran amigo, Gerardo Rumié: “La envidia es admiración con rabia”, que me hace pensar que la envidia es hija de una enseñanza no aprendida oportunamente, como un consejo no seguido.

Aprendí que mi envidia no era por los premios y reconocimientos obtenidos por Gabo, inalcanzables desde todo punto de vista, sino por su capacidad de ser humilde y sencillo a pesar de su éxito universal.

La sencillez es la matriz de una buena alma, una enseñanza divina que nos muestra que no es necesario alardear de logros para ser verdaderamente admirables. Es precisamente en la humildad y la modestia donde radica la grandeza.

Nunca fui “garciamarquiano”, tal vez por su supuesta tendencia política que no compartía; pero en ese momento inolvidable en su sala, su espíritu presente me hizo borrar cualquier percepción negativa de él.

En mi visita a la casa del maestro, sentí que me dijo como un simple humano que soy: “Ya viste, yo no soy lo que tú pensabas de mí”. Como colofón, me hizo comprender que nuestra percepción subjetiva de las personas puede cambiar, gracias a Dios.