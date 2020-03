Entre vallas y murallas

La historia nos dice que desde el 8 de septiembre de 1614, cuando el gobernador Diego de Acuña puso la primera piedra junto con el arquitecto Cristóbal de Roda (puestas luego todas en su mayoría por africanos esclavizados), en Cartagena se empezaron a construir las murallas, para defender a la ciudad de continuos ataques. Doscientos años tardó la construcción de estas murallas, que además de contener el asedio de piratas, también sirvieron para separar a los pobres, que solo podían ingresar para venir a trabajar.

La historia nos dice también que las casas de Cartagena permanecían con las puertas de las terrazas abiertas, pero que luego, para evitar la visita de los dueños de lo ajeno, los propietarios fueron construyendo sus propias murallas: ventanas y rejas altas.

La historia reciente nos dice que en algunos barrios la comunidad decidió instalar talanqueras en la entrada de las calles, violando el espacio público, porque no quieren ser víctimas de atracos de personas que se movilizan en motos.

Las murallas, entonces, no se quedaron solamente frente al mar, ni de nuestras casas y calles, pues la historia empezó a decirnos que para poder entrar a un concierto, o a un estadio para ver un partido de fútbol, necesitamos un límite y así poder ser juiciosos en una simple fila: las vallas.

Las vallas son la nueva fortaleza militar que busca poner orden en la ciudad. Se han convertido en un implemento fundamental para ejercer la autoridad. Uno las ve cuando hay una marcha (para evitar que se ingrese a un barrio no autorizado); luego de un operativo de recuperación del espacio público (para que los vendedores no regresen a la zona que se invadió); en el bando de Independencia (para que la gente no se acerque a las comparsas, carrozas y reinas); y así, para muchos otros operativos.

Después de un insólito atraco en el Centro Histórico, donde un tipo escapó de parrillero en moto y en contravía, tras robarle una cadena a un hombre, nos volvimos a llenar de vallas. Esas mismas vallas que rodeaban la Plaza de San Diego y la Plaza de la Trinidad, ahora se sumaron desde el miércoles, a las que instalaron en el sector Puerto Duro, frente a la India Catalina.

Al parecer, la historia nos enseñó que poner barreras, para que nuestra tranquilidad no se vea afectada, es la mejor solución, por encima de nuestra propia libertad. Lo cierto es que esas nuevas murallas son soluciones a corto plazo, que evidencian la falta de presencia del Estado, pero sobre todo, de cultura, educación, justicia y estrategias integrales.

Pero la historia nos dice que hoy las verdaderas murallas, donde se derramó mucho sudor y sangre, son testigos de besos y abrazos apasionados, de pobres y ricos, ante un concierto de olas.

Es decir, la historia puede cambiar.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter @javieramoz