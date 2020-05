Entre genios

Gracias al colega Andrés Pinzón Sinuco vuelvo a tener el libro “Diálogos: Borges-Sabato”, que había leído en mi bachillerato, pero que ya no está tan a la mano como se quisiera. Y no estoy seguro de si en los 80 era más accesible que ahora, porque en realidad lo que leí fue un ejemplar que, supongo, todavía debe estar en la Biblioteca Bartolomé Calvo.

El volumen de marras fue el resultado de una iniciativa del escritor argentino Orlando Barone, quien logró varios encuentros entre Borges y Sabato, considerados en ese momento como los escritores más importantes de Argentina. Durante esas reuniones los dos consagrados intercambiaron ideas sobre arte, traducciones, periodismo, libros, vida, muerte...

Sobre periódicos:

Sabato: “La noticia cotidiana se la lleva el viento. Lo más nuevo que hay es el diario y lo más viejo al día siguiente”.

Borges: “Claro. Nadie piensa que deba recordarse lo que está escrito en un diario. Un diario, digo, se escribe para el olvido...”.

Sabato: “Sería mejor publicar un periódico cada año, o cada siglo. O cuando sucede algo verdaderamente importante: ‘El señor Cristóbal Colón acaba de descubrir América’. Título a ocho columnas”.

Sobre la creación artística:

Sabato: “(...) los propósitos siempre son superados por la obra, cuando se trata del arte. En un acceso de patriotismo, Dostoievsky se propuso escribir un librito titulado ‘Los borrachos’, contra el abuso del alcohol en Rusia: le salió ‘Crimen y castigo’”.

Borges:(...) “Si al final el autor piensa que hizo lo que se propuso, la obra no vale nada”.

Sabato: “(...) un gran escritor no tiene por qué crear buenas personas. Ni Raskolnikov ni Julien Sorel, por citar algunos, pueden juzgarse como buenas personas. Casi nadie en la gran literatura”.

Borges: “No sé qué escritor dijo: ‘Las ideas

nacen dulces y envejecen feroces’”.

Sabato: “Es que el artista es por excelencia un rebelde. Por eso en las revoluciones nunca le va bien”.

Borges: (...) la teología, como literatura fantástica, es la perfección del género”.

Sabato: “Sabemos que sólo puede hacerse arte grande en absoluta libertad. Lo otro es sometimiento, arte convencional y, por lo tanto, falso. Y por lo tanto no sirve al hombre. Los sueños son útiles porque son libres”.

Sobre traducciones:

Sabato: “En rigor, cualquier traducción es falsa, no hay equivalentes exactos”.

Borges: “Eso es culpa de los diccionarios, que han hecho creer que hay equivalentes y no los hay. Y también de los traductores que no comprenden que no es lo mismo traducir una obra de la que han transcurrido centenares de años y otra contemporánea”.