Cuando éramos niños, escuchábamos la expresión: “Enredar la pita”, por orden de frecuencia en las siguientes circunstancias: pescando (es la maldición del pescador que se le enrede el cordel), sobre todo si la brisa está soplando fuerte y en ese instante se desata una comezón; también elevando barrilete, bailando el yoyó o jugando trompo.

En los “tiempos interesantes” que estamos viviendo, así les llaman los chinos a los momentos difíciles, aparecen expertos en enredar la pita en temas que el común de las personas no comprende y que algunos “expertos” aprovechan para causar confusión, por ejemplo, atizando convenientemente el odio de clases mientras fingen desear la paz, pero sus seguidores están tan hipnotizados que no son capaces de analizar que mientras aumente la polarización y el odio entre ciudadanos, no habrá forma de alcanzarla. Cuando emergen los escándalos, los justifican acudiendo al pasado: “Sí, pero fulanito lo hizo peor”, y no se preguntan honestamente: ¿Dónde está el cambio que nos prometieron?

Uno de los enredos menos comprensibles es acerca de la financiación del sector salud. El artículo 182 de la Ley 100 del 1993 establece que para la garantía de la prestación de los servicios, con el plan de beneficios en salud por cada afiliado se reconocerá a cada entidad promotora de salud EPS, un valor per cápita que se denominará unidad de pago por capitación UPC. Esta medida se determinará en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de tecnología y calidad, entre otros, y será definida de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud.

Mediante la Resolución 2809 del 30 de diciembre de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social fijó el valor anual del gasto estimado en salud por persona UPC, que financiará los servicios y tecnologías en salud de ambos regímenes para el 2023, representando un aumento promedio del 16,23%, de la siguiente manera: Régimen contributivo, $1.289.246 y del subsidiado, $1.121.396.

Los contratos que se realicen entre las EPS y las IPS para la prestación de servicios de salud a los usuarios en 2023 se tendrán que incrementar en el mismo porcentaje que aumentó la UPC, así lo indica el Ministerio de Salud y Protección Social en la Circular 054 de 2022. La primera pregunta es: ¿Se ha cumplido? La segunda pregunta es: ¿Cuál es el gasto estimado por ciudadano en otros países? - Respuesta: España, $8.834.394; Chile, 3.463.459; Argentina, $2.160.375. Es evidente que la financiación en salud de cada colombiano está por debajo del promedio de otros países europeos y de América Latina, excepto México, que paradójicamente decidió bajarlo para el 2023 a $852.874. ¿Será una tendencia?

*Psiquiatra.