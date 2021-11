El desarrollo de la energía eólica en La Guajira viene avanzando a pasos agigantados, proyectos como Alpha, Beta, Windpeshi y Guajira II suman una potencia superior a los 1100 MW y no son los únicos que se desarrollan en dicho departamento. Eso nos alegra, pero a la vez nos desconcierta un poco, la UPME y el Ideam en su Atlas de viento y energía eólica de Colombia firmado por los directores del momento, Carlos Flórez Piedrahita (UPME) y Carlos Costa Posada (Ideam), expresaron claramente que el lugar con mayor potencial de energía eólica en Colombia es Galerazamba, corregimiento de Santa Catalina en el departamento de Bolívar. Lo que dio al lastre que empresas como Egal (desarrolló el segundo parque solar en Bolívar y el primero en Cartagena) y otras, insistieran al antiguo Electricaribe implementar proyectos eólicos en Galerazamba y la respuesta siempre fue negativa por falta de infraestructura que permitiera evacuar la energía allí generada, y que ya después de transcurrido algo más de 5 años el operador de red (OR) no viabilizó. El OR afirmaba en su momento que era responsabilidad del Gobierno, el Gobierno decía que era del OR y en definitiva hoy no contamos con dicha infraestructura. El departamento de Bolívar no puede permitir que esta situación continúe de manera indefinida, es así como nacen estas inquietudes:

¿Si según la UPME e Ideam, dos entidades técnicas y conocedoras de estos temas, Galerazamba es la mejor ubicación para construir parques eólicos, por qué razón ha apoyado de manera vehemente la infraestructura de evacuación eléctrica para parques eólicos en La Guajira y no lo ha hecho en Galerazamba?

¿Si el Gobierno quiere impulsar la generación eólica en Colombia, por qué concentra todos sus esfuerzos en La Guajira en donde hay delicados y complejos inconvenientes sociales con etnias indígenas, inconvenientes prediales, técnicos, logísticos, entre otros, y no apoya la infraestructura de evacuación en Galerazamba, donde no se presenta ninguno de estos obstáculos? ¿Qué pasa, cuál es la rosca y discriminación?

Exigimos respuestas claras, además que el Gobierno ordene a ISA que realice las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo eólico en Galerazamba, para lograr que Bolívar disfrute de su recurso eólico generando trabajo y bienestar para sus habitantes.

No podemos seguir en el olvido, Galerazamba y todos sus alrededores están llamados a ser un polo de desarrollo eólico en Colombia y esta administración se encargará de sentar bases sólidas para que así sea, como también seremos potencia en energía fotovoltaica.

Secretario de Minas y Energía de Bolívar.