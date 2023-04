Encuesta para tener en cuenta

Ya empezaron a salir un montón de encuestas sobre la intención de voto de los cartageneros para las próximas elecciones a la Alcaldía. Esto apenas se inicia y la controversia está armada por las redes sociales, donde hablan de instrumentalización proselitista, con encuestadoras chimbas que quieren inflar aspirantes, y otras, que aunque registradas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al parecer pretenden no solo manipular a la opinión pública sino aprovechar los números para luego ellos mismos hacer la asesoría política; también se pide que aclaren quién pagó para que fueran patrocinadas en un medio nacional.

Lo cierto es que esas encuestas, por ahora, no es que muestren mucho. Aún falta un buen recorrido hasta las elecciones de octubre. No olvidemos que el alcalde que hoy tenemos no aparecía punteando en ninguna.

Por eso, hoy prefiero recomendar una encuesta que sí debemos tener en cuenta sus resultados: la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) del programa Cartagena Cómo Vamos, que después de tres años, nos volverá a mostrar el sentir de los cartageneros sobre nuestra calidad de vida en la Heroica.

La EPC es la más grande de la ciudad y única representativa por nivel socioeconómico, sexo, edades y localidades; los resultados serán presentados este martes 18 de abril, a las 8 a. m. en el Hotel Intercontinental. Entrada gratuita con previa inscripción: http://bit.ly/3IV6ETw.

Las encuestas de percepción ciudadana son importantes porque permiten conocer las opiniones, actitudes y creencias de la población sobre temas específicos. Son una herramienta valiosa para medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos, la percepción sobre la gestión de los gobiernos, la opinión sobre los programas sociales y otros temas de interés público.

Esta encuesta, sin duda, puede ayudar a la administración distrital y las instituciones a identificar áreas de mejora y a diseñar políticas públicas más efectivas y enfocadas en las necesidades reales de la población. También puede ser utilizada para monitorear el impacto de las políticas públicas y para tomar decisiones informadas basadas en la opinión de la ciudadanía.

Estos resultados que vamos a conocer, no hay que ser adivino para intuir que hay muchas cosas por mejorar en la ciudad, debemos verlos como una oportunidad. Sí, todos. No solamente el actual gobierno del alcalde William Dau para revisar qué se puede aprovechar en lo que le queda de mandato; también la tarea es de los aspirantes a sucederlo, que no cojan las cifras únicamente como estrategia populista, sino para empezar a proponer soluciones. Y finalmente nosotros, los ciudadanos no podemos esperar a que esto lo salven otros, urge involucrarnos, participar y asegurarnos que mejore la calidad de vida, asegurándonos de que se estén satisfaciendo las necesidades y expectativas en cada una de las tres localidades.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

