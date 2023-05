Encarnada realidad

“La ideología socialista critica los males y las injusticias del capitalismo (como la distribución desigual de la riqueza, la feroz competitividad en el mercado, o la incapacidad de autorrealización y desarrollo humano, etc.) trascendiéndolo por un sistema socioeconómico autodenominado moralmente superior”, tomado de Wikipedia. Y Platón decía que la peor forma de gobierno era la democracia. ¡Ay!, para mí, la ideología, cualesquiera que esta sea, debe estar abanderada por el compromiso y la resolución del problema, sin tanto discurso y andamiaje como lo venimos viviendo de década en década y pasan los años ¿y? Íbamos por las calles, lo recuerdo perfectamente con nuestro espíritu de lucha, de igualdad social, de oportunidades, cursábamos segundo año de Derecho y en cabeza de muchos líderes que nos convocaban abiertamente, debíamos huir de la policía que nos correteaba porque esas marchas, aunque pacíficas, de carteleras alzadas y de códigos en la cabeza no estaban permitidas. Más adelante vi a esos intelectuales con ganas de devorarse el mundo para lograr los ajustes por los que tanto abogaban, ocupar altos cargos, pues la verdad, a nadie le gusta comer cable y no tener oportunidades. Ideologías de superhéroes que duran poco, porque a pesar de venir a este mundo para que todos edifiquemos y ayudemos a construir una economía sólida donde todos ponemos, todos ganamos, no es tan fácil cuando el poder recubre el ego y entonces, todo se distorsiona. Pienso que todo aquel que nos gobierna ya sea a nivel local o de país, debería vivir cada etapa o situación que pregona con su manera de ver la vida, de pensar el día a día y ponerse en los zapatos del otro que nunca ha tenido oportunidad de nada y que se malaya de su suerte creando e inventando una conciencia y un estado de resentimiento que sale a la calle indignado y odiando a todo el que se le atraviesa, sumando la modalidad del crimen organizado, del robo, de lo malo; no con esto quiero decir que aquel que no tiene las puertas abiertas a lo mínimo es malo o es ladrón o criminal, eso sería un atropello, pero nuestra sociedad sí va en detrimento, escasez de todo y alto índice de decadencia en valores. Todo es normal, los pájaros les tiran a las escopetas, las leyes se las pasan por el forro, todo se invade y nadie se preocupa, se irrespeta y se guarda silencio, se forma el desorden y se participa. ¿Cuántos de los presidentes o personas de tendencias de izquierda que están gobernando toman té de tilo o agua con sabor a tierrita? Levantad la copa, levantad el vaso porque para gobernar hay que brindar por el triunfo y si bien es cierto que se quiere cambiar todo para conseguir el equilibrio, no dejo de brindar con un whisky o un vino. ¡Viva la democracia! El voto limpio, transparente, sin engaños, sin torcidos. Viva la dignidad.

*Escritora.