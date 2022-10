En tiempos de estupideces

Entre las diversas frases atribuidas a Albert Einstein hay una bien conocida: “Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana y no estoy muy seguro de la primera”. Teorizar sobre la estupidez resulta complicado porque en el intento uno se convierte, casi de manera automática, en un estúpido más, es lo que podríamos denominar la trampa de la estupidez (Robert Musil, escritor austríaco). Para escapar de la trampa me propuse hacer una revisión literaria, comenzando por el ensayo “La Estupidez en la filosofía griega”, de Hugo Castignani Gracia, quien dice no haber encontrado, sino referencias de las citadas, una que resume a todos: “Lo que dicen los muchos”, frase irónica de Sócrates.

Carlo M. Cipolla en el ensayo, “Las cinco leyes fundamentales de la estupidez humana”, dice: “Es inevitable, cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo”. “La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona”, no excluye a los considerados inteligentes. “El estúpido causa daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, incluso obteniendo un perjuicio”. “Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas”, lo que conduce a la próxima: “La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe”.

El libro “En medio de la maldad” cita a Dietrich Bonhoeffer, líder cristiano durante la Alemania nazi, quien arguyó públicamente que las persecuciones eran estúpidas, fue arrestado por la Gestapo, enviado al campo de concentración y ahorcado 12 días antes que los Aliados los liberaran, decía: La estupidez es un enemigo más peligroso que la malicia. Uno puede protestar contra el mal y si es necesario impedirlo por el uso de la fuerza, contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas, ni el uso de la fuerza logran nada, las razones caen en oídos sordos; cuando los hechos son irrefutables, simplemente se hacen los tontos.

En la obra “Historia de la estupidez humana”, Paul Tabori anota: Borges entendía directamente que el primer síntoma de la inteligencia es la estupidez, de modo que podría ser que la estupidez no fuese tan tonta, parece un acertijo budista, pero Buda eligió a Nanda, el único discípulo que no le entendía, para difundir su palabra entre los hombres, a los que veía en su misma línea.

Es cierto que en esencia no es un defecto intelectual, sino humano. Hay seres humanos que son de un intelecto notablemente ágil, pero estúpido, y otros que son intelectualmente bastante torpes, pero que no son estúpidos. Y así parecería que la estupidez es un problema más sociológico que psicológico.

*Psiquiatra.