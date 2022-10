En defensa de la virtualidad

He buscado los puntos negativos de la justicia virtual y ha sido una labor maratónica, casi que un imposible categórico, pues las virtudes que tiene esta nueva y necesaria modalidad superan con creces cualquier dificultad.

Por eso no comprendo la enemistad de algunos con este sistema, cuando todos los inconvenientes que plantean pueden ser superados de manera sencilla.

Un reparo recurrente lo constituye el acceso a la conectividad, lo que se soluciona con la inversión del Estado en la ampliación de plataformas y velocidad del internet. Además, a usuarios que no cuenten con recursos tecnológicos, se les puede disponer el traslado físico a los despachos judiciales a fin de garantizarles el acceso a las diligencias. En todo caso, esas opciones serán más económicas que mantener las salas de audiencias, las que en presencialidad eran insuficientes para las labores cotidianas.

Con relación a los deslices de honestidad en la práctica de pruebas testimoniales, es un asunto que se supera con los poderes correccionales del juez y el control profiláctico de las partes. Aunque resulta evidente que el problema del testigo mentiroso o tramposo es humano y no de las formas virtuales, ya que estos hábitos malsanos han pululado incluso en la presencialidad. De igual forma, un paneo del lugar donde se encuentra el declarante será suficiente para resolverlo.

En los últimos días causó polémica la decisión de tutela que prohibió a los despachos judiciales bloquear el correo electrónico en horas no hábiles. En el caso específico, el usuario, quien envió el mensaje de datos en horario no hábil, nunca recibió el aviso de que el correo del destinatario estaba bloqueado y que debía volver a enviarlo. Por lo que, le fue vulnerado el derecho constitucional de petición. En cualquier caso, la virtualidad no es sinónimo de esclavitud y no se puede permitir que este aspecto reste, en vez de sumar a esta nueva modalidad de atención judicial. Es necesario entender que el bloqueo del correo no equivale a una denegación de justicia, pues en la presencialidad, existía un horario de atención que de no cumplirse no quedaba opción que volver al día siguiente. Se debe analizar asimismo lo conflictivo que puede llegar a ser que un juzgado esté de vacaciones y siga recibiendo peticiones, eso ocasionará que al volver sea imposible atender el cúmulo de memoriales.

No creo correcto afirmar que la modalidad virtual cause padecimientos en la salud de los funcionarios, estos son una realidad de antaño cuya génesis es la sobrecarga laboral generada por la congestión judicial, de hecho, las formas virtuales son un aliciente que permite mezclar el trabajo con el tiempo en familia y facilita el descanso en casa, ingredientes que pueden ser la diferencia entre la salud y la enfermedad de los actores judiciales.

*Abogado.