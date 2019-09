En Cartagena me quedo

Para el año 2002 cursaba yo la Especialización de Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia.

Mis compañeros de clase eran de diferentes regiones del país (había de todo un poquito), a diferencia de los docentes, donde la gran mayoría eran del interior.

Pero hubo un docente en especial (exconsejero de Estado, cachaco de pura cepa, siempre de traje gris o azul oscuro, paraguas en la mano y gabardina Burberry en el brazo), que tenía la recurrente particularidad de referirse a los costeños de manera despectiva.

Una de esas tantas veces, citando un caso, nos dijo: “Ala, es que el chino era costeño, y se presentó a esa audiencia mal vestido...” Cuando en eso, se levanta una compañera (barranquillera de pura cepa), quien en tono muy enérgico y mano alzada, le dijo: “¡Un momento doctor! Permítame decirle que la civilización entró al país por las costas, por el puerto de Barranquilla, y mientras ustedes aún andaban en taparrabo, ya nosotros vestíamos con los linos que traían en barco los árabes”.

Hubo un largo e incómodo silencio, pero por dentro todos los costeños que estábamos allí pensamos lo mismo: “Ja ja, ¡estás mamao!”.

Pero más allá de eso, debo confesar que siempre he envidiado el orgullo que le corre a los barranquilleros por la sangre: su Junior, sus carnavales, sus reinas, sus deportistas, sus cantantes... Además, están obsesionados con crecer, con volverse más competitivos y con mejorar su calidad de vida.

Y es que el dinamismo de Barranquilla ha sido asombroso: no tienen mar, pero hicieron tremendo malecón; no tienen castillos ni murallas, pero construyeron una ‘ventana al sol’; no tienen playas, pero hicieron más de 180 parques y zonas verdes... Y la verdad, no creo que los méritos de todo ese progreso sea exclusivamente de los Char, también de la clase empresarial, y de una ciudadanía que le ha apostado a la defensa de lo público, y a la construcción de su propio desarrollo.

Pero por acá sí estamos bien desentendidos. Los cartageneros no sentimos que esta ciudad nos pertenece; nos da jartera la playa, nos enzorran las Fiestas de Noviembre, no nos ponemos la camiseta del Real Cartagena, nos fastidia el calor, nos avergüenza la clase política, no salimos a votar el día de las elecciones, no defendemos nuestro patrimonio...

Y los problemas no se resuelven a punta de quejarnos, sino de involucrarnos, de entender que esto es de todos y para todos.

Por eso necesitamos apropiarnos con orgullo de nuestra identidad, para que el desarrollo sea una consecuencia natural de ese sentimiento de arraigo, y podamos decir con toda la fuerza de nuestras raíces: “En Cartagena me quedo”.