En Cartagena la gente dice: no hay cultura ciudadana. Expresión de rechazo a nuestras costumbres y acciones cotidianas, características que identifican nuestra cultura ciudadana. Necesitamos ser activos en procesos de transformación social, una sociedad se transforma cuando se transforman sus individuos integrantes, articulando voluntades, participación y compromiso de las partes civil y gubernamental. Desafortunadamente, la cultura ciudadana nos mantiene en una permanente disyuntiva, entre el discurso y la vida cotidiana.

La gente dice: no arroje basura y desechos en las calles, pero vemos las calles sucias y basureros satélite en cualquier parte. Dice rechazar la corrupción, pero hacemos trampas para ganar. Dice rechazar la violencia, pero animamos al niño a responder con trompadas al compañero que lo molesta. Dice rechazar la injusticia, pero desconocemos el equilibrio al momento de distribuir tareas. Dice rechazar la desigualdad, pero tratamos con preferencia a hijos, compañeros de estudio y de trabajo. Dice tener derechos, pero olvidamos tener deberes. En Cartagena también se dice: necesitamos un cambio, pero faltan tareas y ejercicios de participación ciudadana para ser parte del cambio. Recuperar la función de la familia como escuela de formación y participación ciudadana, un modelo de educación basado en amor, respeto, diálogo y ejemplo. Integrar el trabajo de familia y escuela, padres y maestros trazando el camino para disfrutar y entender el hermoso derecho a la educación. Asumir el compromiso individual de respetar la legislación, las normas y las reglas, diversas según escenario de juego y roles, desde lo personal, familiar, laboral y ciudadano. Ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Jugar limpio en cualquier escenario, pasar de tramparencia a transparencia. Exigir la factura y pagar el IVA, no esconder la renta, pagar impuesto predial y de vehículo. Respetar las señales, normas y reglas de tránsito, como conductores, pasajeros o peatones. Ahorrar agua y energía, reutilizar, reciclar, sembrar y cuidar plantas y árboles. Elegir libremente a los gobernantes, basado en méritos personales, profesionales y académicos. Cambiar las quejas, lamentos, censuras y búsqueda de culpables, por acciones, porque solo así podemos contribuir en cambiar los datos y números que año tras año se repiten, pero sentimos y decimos, que no nos gustan. Realizar acciones para recuperar la confianza en todo y en todos, porque una nueva cultura ciudadana y una sociedad socialmente transformada solo se logra con la transformación de cada uno de nosotros.

*Profesora Universidad de Cartagena.