Las recientes renuncias de varios secretarios de la administración generan, entre otros aspectos, algunos temores y dudas razonables sobre compromisos o responsabilidades de la administración, tanto con organismos nacionales e internacionales, como en especial con la ciudadanía y los residentes del Centro Histórico.

En concreto, algunas de esas dudas tienen que ver con los cronogramas o plazos establecidos para entregar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como con el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP).

Con respecto a este último, el tema no es solo asegurar que el cronograma avance en la mejor forma posible, para no esperar a disponer del documento formal en el mes de diciembre, que es cuando existe el compromiso ante la Unesco, sino que con la suficiente anticipación los cartageneros conozcan qué es lo que se ha elaborado y se va a presentar ante el Ministerio de Cultura.

Pero el tema va mucho más allá de disponer de ese instrumento. Existen otros aspectos que tal vez no se van a resolver con el PEMP, pero sí se deben enfrentar con suficiente atención, coordinación y decisión, como es el de los usos, funciones y normas relacionadas con las intervenciones, movilidad y sostenibilidad tanto de los residentes, de las características y actividades que se ejecutan hoy en el Centro, como del turismo que se realiza en él.

Durante diciembre pasado y parte de enero fueron prolíficas las denuncias y reclamos tanto de turistas, de residentes como de algunos usuarios del Centro sobre los excesos a los que estaba llegando la degradación de las actividades que allí se cumplían. Lo que existe detrás de esos reclamos tiene dos grandes consideraciones: uno, la garantía de los derechos fundamentales de los residentes que todavía existen en el Centro, siendo esa condición la resaltada por la Unesco como el punto de partida para garantizar la conservación de los atributos de esta zona. El segundo, asociado a estos derechos se estima que la condición de la sostenibilidad y el futuro del turismo está vinculada con tres aspectos que corresponden a un solo actor: el ejercicio de la autoridad para el cumplimiento de la ley, la coordinación interinstitucional para asegurar la suficiente corresponsabilidad y eficiencia entre las distintas entidades de la administración, con competencias en el Centro Histórico, y la previsión o planeación de las acciones a corto y mediano plazo.

La administración, en aras de la lucha contra la corrupción, no puede eludir y menos evadir sus competencias en estos tres ámbitos. La ciudadanía espera que los temores en las renuncias no sean infundados y por lo tanto confían no solo en pronunciamientos, sino en acciones concretas que generen confianza y optimismo. La equidad, las oportunidades y la prosperidad tienen en el ejercicio del gobierno, el punto de partida para lograr transformaciones.

*Sociólogo.