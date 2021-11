En materia de baile y danza Cali es mucho más que salsa y sus bailarines vuelan alto. No solo por la maravillosa levedad de sus cuerpos que parecen flotar en el aire, sino porque el reconocimiento de su calidad ha volado más allá de las fronteras y hoy hacen parte de los mejores cuerpos de ballet del mundo.

Esta calidad no es gratuita sino el fruto de un largo esfuerzo de esfuerzos quijotescos por promover y difundir la danza clásica y contemporánea, a descubrir talento y ayudar en su formación. Esta semana se celebra la quinta versión de la Bienal Internacional de danza de Cali, que desde 2013 ha promovido más de 100 proyectos nacionales de danza y ha traído al país más de 50 compañías internacionales que no solo han ofrecido brillantes espectáculos sino que han compartido sus saberes y técnicas con los bailarines colombianos.

También desde el 2007 se celebra cada dos años en la ciudad el Festival Internacional del Ballet, que es otra gran muestra nacional e internacional de danza clásica y contemporánea que ha permitido el contacto de mucho jóvenes con esta expresión artística.

La versión de este año la Bienal se ha enfocado hacia los artistas nacionales buscando apoyar y dar a conocer las nuevas propuestas de la danza colombiana, pero también con la participación de reconocidas compañías de Brasil, Francia, Suiza, Senegal e India. Además se ofrece un espacio virtual y gratuito con más de 35 presentaciones de grupos internacionales.

Un lunar del evento fue que la compañía de Ballet de la ciudad de Sao Paulo, una de las estrellas invitadas, no pudo presentarse porque Avianca no dejó abordar el vuelo de Brasil a Bogotá a sus 16 integrantes con la excusa de que no tenían el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Inútiles fue demostrar a Avianca que Colombia no exige ese requisito a los viajeros de Brasil. Los bailarines no pudieron volar, el público caleño se perdió la oportunidad de admirarlos y los organizadores de la Bienal pueden sufrir una cuantiosa pérdida económica si no obtiene el reembolso pleno de los tiquetes comprados. Lamentable es que el esfuerzo de hacer volar más alto a los bailarines se vea empañado, paradójicamente, por los profesionales del vuelo de una aerolínea que dejó de ser colombiana.

Adenda: Ya es un hecho. En unas cuantas semanas entrará en circulación digital la renovada revista Cambio, que llenará el vacío que dejó Semana cuando decidió hacer política en lugar de periodismo. Se cuenta ya con el compromiso de los inversionistas que la respaldarán, con un equipo periodístico de lujo encabezado por Daniel Coronell en la presidencia de la revista, Federico Gómez en la dirección y la energía inagotable de Patricia Lara como motor del proyecto. Además, un multitudinario grupo de suscriptores fundadores que esperan con ansía la revista.

*Economista.