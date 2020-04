El viacrucis de la protección costera

Recordamos la época en que la Ingeniería de Consulta tenía tanta importancia que todos los entes del orden local, regional y nacional tenían un registro de consultores clasificados en diferentes ramas de la ingeniería y de la Arquitectura. Toda obra importante que se proyectara, en el territorio nacional, debía cumplir con un proceso que iniciaba con diseños completos, FASE III, previo a un concurso público de méritos para escoger a los consultores con base en Términos de Referencia, TDR, elaborados por la correspondiente entidad. Los presupuestos y la programación se cumplían y eran muy pocos los ajustes y mínimos los imprevistos

Para el caso del proyecto de la protección costera, de Cartagena, el cual se ha visto envuelto en una serie inconvenientes, desde su estructuración en el año 2016, pensamos que no se cumplieron los protocolos de ingeniería y mucho menos los de un proceso de contratación confiable que diera la seguridad a los cartageneros de que se resolvería un problema de urgente necesidad para la ciudad.

A principios de 2019 intervino, en este proceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR), como entidad ejecutora, que propuso decretar la Urgencia Manifiesta y la figura de un proceso licitatorio cerrado, lo cual iba en contravía con los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, que reglamentó e incorporó los conceptos de la “Urgencia Manifiesta” y del “Control de la Contratación de Urgencia”, respectivamente. La Procuraduría intervino y pidió que fuera un proceso licitatorio abierto.

El proyecto empezó costando, a precios de 2016, 160 mil millones de pesos colombianos. En la edición de El Universal de junio 14 de 2019 se anuncia que la obra costaría $50.000 mil millones más, porque había surgido una obra adicional, la construcción de un box culvert y estaciones de bombeo para drenajes pluviales y unos costos para asuntos legales, no previstos. Improvisación, ¿si o no?

Estudiadas las propuestas se comprueba que muchas no cumplen con requisitos, que se deberían considerar no subsanables, por su importancia e incidencia en la evaluación comparativa de las mismas. Ahora se pretende dar un plazo para subsanar las irregularidades sin tener en cuenta que la mayoría no lo son. Se conoce de una denuncia pública del Oceanógrafo Físico Jairo Aguilera Quiñones donde pone de manifiesto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, una serie de irregularidades, muy graves, sobre las cuales se apoya para que se suspenda el proceso licitatorio. Dadas las inconsistencias e irregularidades, planteadas por el denunciante, consideramos que el Alcalde William Dau debe solicitar una asesoría especializada que le indique el mejor rumbo a seguir.

*Ingeniero Civil y Sanitario.