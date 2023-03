El verbo bazurtizar (2)

Comentaba en mi columna anterior, “sobre la capacidad que tenemos en la ciudad para transformar un lugar público... y convertirlo en un mierdero”, y criticaba la falta de gestión de nuestras autoridades locales en administrar dichos lugares como Bazurto, Playa Blanca, Cholón, Centro Histórico, Getsemaní, playas de Bocagrande, entre otros; con el rigor y la competencia que la ciudad se merece.

Como es costumbre en mis columnas, planteada la crítica, me gusta acompañarla con alguna propuesta de mejora. Y por razones de espacio, me concentraré en el emblemático lugar de “La Bodeguita”, en el pleno corazón del Centro Histórico, frente al Centro de Convenciones “CC”, en la bahía de las Ánimas y muy cerca de lo que será un hito en Cartagena, el hotel “Four Seasons”. Veamos: 1) Todo alcalde, con criterio de gobernanza, tiene que concentrar sus energías y recursos en solucionar nuestro principal problema: la pobreza. Por lo tanto, cualquier lugar público donde se evidencie que es incapaz de administrar (como “La Bodeguita”), podrá apoyarse en el sector privado, con las llamadas Asociaciones Público Privadas (APP). Un experto en APP es la nación (con aeropuertos, vías, puertos, etc.), entregadas con éxito al sector privado.

2) Como en “La Bodeguita” tenemos un problema de estrangulamiento vial, con la llegada de turistas buscando su embarcación entre el despelote reinante de lanchas, sin señalización, sin comodidades, al mejor estilo de Bazurto; pues lo obvio sería buscar otro lugar, con mejores condiciones para realizar dicha operación.

3) ¿Y cuál podría ser ese lugar? Bueno... revisando la herramienta de “Google Earth”, es evidente que al final de la calle del Arsenal, hay un parque administrado por el “CC”, donde se podría construir el referido “embarcadero” (no estoy diciendo “marina”), con muelles flotantes perfectamente señalizados, cafeterías, baños y en general todas las comodidades para los turistas, incluida la construcción de una “oreja vial”, para no armar trancón. Además, resulta obvio que el mismo “CC” tiene las competencias – demostrado con creces – de administrar el lugar y cobrar una “tarifa por persona embarcada”, para recuperar su inversión, costear gastos y obtener su utilidad.

¿El resultado? Gana la ciudad, gana el turismo, gana la Alcaldía, gana el “CC”, gana el empleo formal, gana la movilidad... ¿Y qué se necesita para lograrlo? Pues tener un gobernante que no tenga criterio de pobreza. Nota aclaratoria: no soy accionista del “CC” y no trabajo para ellos. Es una propuesta y si hay otra mejor, bienvenida. ¡Pero actuemos!