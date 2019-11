El valor de la Independencia

Si bien es cierto la independencia y el carácter se configuran como principios regentes de lo que debería ser un buen gobierno, después de haber logrado lo que muchos habíamos intentado, hoy lo más importante es gobernar con Gobernanza, ser eficiente.

Gobernar con independencia y eficiencia significa implementar un modelo de desarrollo social económico y político sostenible, evitar que la libertad de la independencia nos conduzca a un modelo de anarquía organizada, inmanejable.

Romper las cadenas de la politiquería, de lo que todos sabíamos que ocurría y habíamos denunciado o callado, el control económico y burocrático de diversas entidades, es solo el primer paso para un verdadero cambio.

Si no se hace eficiente y sostenible, de nada valdrá tan valiente intento y será efímero.

Ha sido el triunfo del pueblo que se quitó del cuello las cadenas que ahogaban sus necesidades y oportunidades. Lo plausible del alcalde electo fue precisamente convertir la indignación y la desesperanza en coraje para derrotar a los politiqueros en las urnas.

El reto se convierte en una exigencia democrática, de que William Dau sea capaz de hacer de su gobierno un modelo ejemplar y que la gente se apropie y defienda elección tras elección.

Nuestro compromiso como líderes y ciudadanos y desde todos los sectores sociales es evitar el discurso baboso de rodear al alcalde y convertirlo en una exigencia cívica de no defraudar la confianza depositada, apoyarlo con compromiso y no por interés, defender su independencia y no comprometerla.

Tratarán de soslayar su gobernabilidad desde sectores políticos, grupos de interés e incluso organismos de control político, disciplinario y fiscal, le apostarán al fracaso, a tumbar a Dau, a implementar mociones de censura y frenar el gobierno. La comunicación con el pueblo debe mantenerse y pensar que el tiempo se convierte en el peor enemigo, todo se hace urgente y no lo es.

Hacer de este gobierno un punto inflexivo de no regresar al pasado, implementar un esquema estratégico de gobierno, con Visión 2033, eficiencia y transparencia de la ejecución, acciones de gobierno audaces e innovadoras, y acciones políticas contundentes, se hace imperativo.

Y podremos tener la certeza de que los cartageneros seguiremos defendiendo la libertad de un gobierno independiente, eficiente y transparente.