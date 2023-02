El turismo y las aerolíneas

Ahora que se habla del gran impulso que debe tener el turismo, como renglón llamado a sustituir los ingresos que producirá el plan de transición energética, inquieta que los indicadores estén marcando cifras preocupantes.

Según los registros hoteleros, en diciembre, mes caracterizado por fuerte desplazamiento de turistas, la ocupación hotelera cayó, según el Dane; esta solo llegó a un 55%, en donde fue posible identificar que zonas de alto volumen de visitantes como San Andrés, solo alcanzó el 69.5% y el Caribe el 59.1%.

Reactivar el turismo nacional requiere de muchos elementos; el primero unas vías en buen estado, en donde además sea posible agilizar los nudos de tráfico que se presentan en muchos sitios del país, especialmente a la entrada y salida de las principales ciudades. Pero también resulta fundamental tener acceso a las tarifas de tiquetes aéreos, pues nuestra compleja topografía requiere de desplazamientos en avión ante la tortura que significa abordar una carretera.

Lo que no nos sorprende para nada en este indicador, es precisamente el nivel que han alcanzado las tarifas aéreas, que son extremadamente altas. Las aerolíneas suelen hacer publicidad de bajos precios, pero cuando se va a acceder a sus portales, esos anuncios no se ven reflejados. A su vez, ahora cobran por todo: por la ubicación de la silla, por la forma de abordar, por el equipaje, por la posibilidad de hacer el registro, por la eventualidad de cambio de fecha y también por el refrigerio; lo único que falta por cobrar es la ida al baño. Incluso no es posible cancelar una reserva ya hecha.

Si miramos los precios en otros países, encontramos que las tarifas son sustancialmente más bajas, incluso para vuelos internacionales.

Sabemos que la pandemia golpeó duramente a la aviación, pero fueron muchos los sectores que estuvieron en esas condiciones, y no es posible pensar que las pérdidas registradas se recuperen a la fuerza en el corto tiempo.

Es necesario entonces una discusión del tema, y sugerirle a las autoridades aeronáuticas que no deben tragar entero en este aspecto. El turismo nacional constituye un elemento esencial para muchas regiones que viven de eso, y que tal como lo demuestran las cifras, están siendo duramente castigadas.

Si efectivamente se quiere vender la idea de reactivar el turismo, hay que comenzar por desarrollar un plan serio que identifique los obstáculos y señale claros derroteros.