Se cumplen cuatro años de “el mejor acuerdo posible”. Paz, fin del conflicto armado, una Colombia sin coca, con la guerrilla desarmada y desmovilizada, fue lo que ofrecieron Santos y las Farc.

Un análisis objetivo, con base en observaciones fácticas y cifras, alejado de consideraciones partidistas o ideológicas, muestra que el pacto no trajo nada de lo prometido. El conflicto armado sigue vivo. Según el CICR, en Colombia coexisten y se desarrollan en paralelo cinco diferentes conflictos armados: con el Eln, con el Epl, con las disidencias de las Farc, con el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas y el del Eln y el Epl en el Catatumbo. Hay un sexto con los reincidentes de las Farc.

La violencia homicida no solo no ha disminuido sino que se ha incrementado. Tras varios lustros de disminución sostenida de los asesinatos, la caída se estancó en 2016 y 2017 y, tristemente, subieron en el 2018. El año pasado ocurrieron 11.880, más que los 11.535 que se produjeron en el 2015, antes del pacto. Y el panorama del narcotráfico es aún peor. Según Santos y su gobierno, el pacto suponía un “histórico nuevo enfoque” en la lucha antidrogas que suponía dejar de lado la política de “mano dura” y “sanciones”, porque, según ellos, había fracasado. Es difícil sostener que la lucha estaba perdida. Durante Uribe los narcocultivos bajaron a 63 mil hectáreas y en el 2013 se llegó a las 48 mil. La producción de cocaína cayó a apenas 290 toneladas. Pero en el 2014 Santos complació a las Farc y decidió suspender la fumigación y, unos meses después, toda la erradicación forzada. Más adelante, en el componente de drogas del pacto y durante su implementación, se establecieron una larga serie de incentivos perversos al narcotráfico y no solo se perdió todo lo que se había ganado sino que ahora nos ahogamos en coca, como nunca antes en nuestra historia: en el 2019 teníamos 154.000 hectáreas de coca y se produjeron 1.137 toneladas de cocaína, cuatro veces más que en el 2013.

Por supuesto, las Farc no solo no han ayudado en la lucha contra el narcotráfico sino que su jefe de negociación y otro miembro del Secretariado se devolvieron al monte porque seguían involucrados hasta el cogote en el negocio. Pero en realidad lo que ha fracasado es todo el nuevo enfoque contra el narcotráfico del pacto con las Farc que, hay que decirlo, el gobierno actual ha mantenido intacto.

Y como el narcotráfico es la gasolina de los grupos armados y el motor del conflicto, si no corregimos el rumbo seguiremos girando en esta enloquecida espiral de violencia asesina.

En fin, ni paz, ni cese del conflicto, ni disminución de la violencia, ni menos narcotráfico. Todo lo contrario es lo que nos dejan estos cuatro años desde la firma de los pactos con las Farc.

*Abogado y analista político.