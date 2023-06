El sentido de la vida

En el Museo del Prado apreciamos la obra de Manuel Domínguez, que representa el momento en que Lucio Anneo Séneca se quita la vida cortándose las venas en una bañera, mientras amigos y discípulos miran con dolor, desprecio y odio contra el determinador de esta tragedia, Nerón, su antiguo alumno había decretado la muerte del maestro acusándolo injustamente de traición. Séneca para no afrontar tal indignidad decidió quitarse la vida y por prescripción voluntaria anticipada, ser incinerado sin ceremonia. Fue uno de los filósofos, preceptores del estoicismo, disciplina que exalta la autosuficiencia del individuo a través de la virtud frente a lo inmoral.

“No hay destino que no se venza con el desprecio”, de Albert Camus, quien, en ‘El mito de Sísifo’, plantea como salida de la situación absurda, la rebelión, la religión o el suicidio como última determinación de vida, ya que esta es fútil y carece de sentido. Camus era un vitalista y se negaba al suicidio. Que la vida sea absurda no debería hacernos caer en la apatía más profunda. A pesar de vivir en un mar de preguntas sin respuestas, no debemos rendirnos, la tenemos que afrontar en toda su incomprensibilidad, darse cuenta de esa verdad es aprender a vivir.

En la obra “El hombre en búsqueda de su sentido”, de Víctor Frankl, psicoanalista judío, capturado junto a su esposa y a sus padres, quienes perecieron en cautiverio en los campos de concentración nazis, decidió en el de Auschwitz, destinado al exterminio, que su sentido de vida era sobrevivir para estudiar la psicología del hombre ante las condiciones extremadamente adversas, obra invaluable como ejemplo de supervivencia para momentos difíciles de la existencia.

El microcuento de Gabriel García Márquez, “La tragedia del desencantado”, viene bien para analizar la inutilidad del suicidio como forma de resolución de conflictos. “Una persona que decidió quitarse la vida se arrojó a la calle desde el décimo piso y en la medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca a la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión, de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida”.

A lo largo de la vida profesional como psiquiatra, he conocido aproximadamente 45 suicidios y cientos de tentativas fallidas, experiencia junto a mi formación teórica que me permite analizar la dudosa y extraña forma de la “última determinación” de mi coronel Oscar Dávila.

*Psiquiatra.