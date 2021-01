Finalmente tenemos fecha del inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en Colombia (20 de febrero), sin embargo, y aunque eso suena alentador después de una larga espera mientras veíamos videos y fotografías de gente vacunándose en otros lares, sabemos que este proceso no será fácil aquí, donde el 44,2% de los colombianos, según encuesta del Dane, no estaría dispuesto a vacunarse, sobre todo por el miedo a que les produzca efectos adversos.

Lo anterior suena irónico en un país en el que la gente está acostumbrada a automedicarse, sin detenerse a leer por un instante las contraindicaciones. De cuanta cosa, natural o no, han probado los ciudadanos para tratar de contener el virus durante la pandemia. Por ejemplo, sin ningún estudio científico que comprobara su eficacia, los colombianos empezaron a tomar un desparasitante como la ivermectina, con el riesgo de padecer efectos secundarios que según la FDA, van desde sarpullido e hinchazón hasta lesión hepática.

Sí, no estaba en los planes de nadie que una vacuna estuviera lista en tiempo récord, lo que generó dudas al principio, pero una vez se cumplen todas las fases, con rigurosos ensayos clínicos para poder ser aprobadas por instituciones respetables para su aplicación masiva, ¿por qué la desconfianza?

Para el mundo, la vacuna es la esperanza de la tan anhelada normalidad, por lo tanto, el Gobierno nacional, las alcaldías y gobernaciones no deben escatimar esfuerzos para que la logística de la distribución en nuestro territorio sea exitosa. Así mismo, los medios de comunicación no solo tienen la responsabilidad de estar atentos a ese proceso, sino también de no caer en el juego de los antivacunas, que, sin argumentos sólidos, terminan multiplicando noticias falsas.

Por otro lado, también es esperanzador saber que el Invima ya ha autorizado 27 ensayos clínicos para COVID-19 en Colombia. Varios médicos y científicos colombianos han venido trabajando seriamente para encontrar un tratamiento a esta enfermedad, como el cartagenero Carlos Riveros, quien, con la combinación de dos medicamentos, busca probar que se puede disminuir las carga viral del SARS-CoV-2 en más del 90% en los pacientes recién contagiados.

Ojalá no solo ese, sino otros de los ensayos clínicos con medicamentos aprobados por el Invima puedan cumplir con los estándares científicos de evaluación, que permitan al instituto nacional tener la seguridad de que son eficaces a la hora de proteger la salud de todos los colombianos.

Son noticias positivas, todo indica que una buena vacuna o tratamiento contra este coronavirus, que tanto nos ha quitado, está por llegar. Mientras eso pasa, no olvidemos mantener las medidas de bioseguridad: usar tapabocas, lavarse las manos y distanciamiento social, ese sigue siendo el mejor remedio.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.