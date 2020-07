El reino no es de este mundo

En medio de la pandemia no cesan las informaciones de las complicaciones en salud y muerte de personas cercanas, la fragilidad del sistema de salud y la complacencia del Ministerio y Superintendencia en el control a EPS y secretarías de salud en el país nos hacen tomar el trago amargo desviando la responsabilidad que injustamente recae sobre el personal de la salud.

No más llanto sobre la leche derramada, ni tampoco más preguntas a Jesús del ¿por qué? La palabra de moda reinventarnos tiene aplicabilidad en todos los actos de tu vida y entonces le preguntarás a Jesús ¿Para qué? Y tú mismo te responderás, en el fondo esta es la oportunidad que me brinda el poder superior o la vida para ser justo, humilde, solidario, compasivo, temeroso, bondadoso sin desperdiciar una gota de amor en el prójimo, hay que preparar el camino, enderezar la senda “Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa”. Mateo 24, 42-51

¿Quién de nosotros puede apostar que puede vivir y que el COVID no lo afectará? O que hoy se acueste satisfecho y mañana no amanezca. Perdimos la visión de la vida eterna, se nos olvidó que no somos ciudadanos de este mundo y que solo hay un pasaporte para vivir eternamente “amor y Perdón”.

Un mundo de amigos se acercan a mí para ofrecerme sus preparaciones gastronómicas, y elementos de bioseguridad como improvisados comerciantes para subsistir en medio de la angustia, se satisfacen al inicio, pero, como todo boom material tiene su ciclo de saturación por la inmensa oferta en competencia de precios, servicio y calidad; hay una angustia por sostener a una familia con una incertidumbre de no saber cuándo parará el confinamiento y la recesión.

Podemos hacernos una pregunta, ¿de qué puedo alimentarme que sosiegue mi desesperanza, mi desespero y mi incertidumbre?, y alguien te dirá “san Juan 6, 44-51, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed”.

Yo soy el que soy, ese que hará menos pesada la cruz de la realidad y nos dará la tranquilidad si con fe aceptamos y decimos como el hijo del padre: Padre, “si es tu voluntad, aparta de mí esta copa; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”.

Para eso nos llama la situación adversa de la pandemia que fue fabricada por la mano del mismo hombre al inestabilizar el medioambiente, ¡Dios no la causó!, Él es testigo de nuestros desmanes, pero, siempre con la mano extendida como padre que ama a sus hijos mientras atravesamos el desierto. Llegó el momento de repetir la oración que Jesús nos enseñó: “Padre nuestro que estás en los cielos...”.