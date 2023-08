El reguetón del ismo y la cion

Es indiscutible que el género urbano es un fenómeno cultural que influye, como cualquier otra corriente musical que ha estado en boga, en los comportamientos, formas de hablar, de vestir, de ganarse la vida; en la cultura. Es un hecho, nos guste o no, que el reguetón y el rap se destacan y como generan dinero, el marketing nos inunda con estilos de vida menos tradicionales, de origen popular, que explotan las grandes multinacionales, los medios, las redes, para crear tendencias, vender, especialmente a los jóvenes. Eso debe ser entendido para que, sin sacrificar el lenguaje y las buenas costumbres, podamos llegarle a esta generación “libre”, que busca reconocimiento, oportunidades, que culpa a otros de lo que le pasa, que es sacudida con las ráfagas de los avances tecnológicos, con las ilusiones y ficciones que crean las redes, que, en su afán por salvar el mundo, son fáciles presas de los embaucadores que abundan, entre ellos los de la política mundial. “Divide y reinarás”, frase que se le atribuye a Filipo de Macedonia, nos marca el derrotero por el que nos han llevado para fracturar las sociedades, ricos contra pobres, jóvenes contra viejos, hombres contra mujeres, derecha contra izquierda, nacionalistas contra independentistas, libertarios contra represivos, no hay términos medios y cada vez hay más fanatismos. Por eso, yo, de atrevido, le digo a la nueva generación, de gran poder decisorio demostrado, de cara a los procesos electorales, que “las babies se mueven con esta canción, puro ismo con convicción. Nos quejamos, la aguantamos, la maldita cion, la maldita cion. Oye, mami, la jugada está buena, bien buena, alcanzable, repartible, el oro como suena. Vamos pa’ la disco, que se prende el party y mira que no nos quema, puro ismo y cion de la buena. Mis panitas, la palabra da los votos, mejor que una Lotto, puro ismo con su jeva, la superbichota, cion. Y si nos cogen, los cogemos, inventamos, perdonamos, que tikiti takiti, a gozá con ismo y cion. Y eso qué es, bendito muchacho, la Titi me preguntó, ay, abuela, puro perreo, ya tú sabes, populismo y corrupción”. Es el momento del oportunismo, del engaño, de la burla al pueblo. Seamos exigentes, ya no más discursos anticorrupción y promesas de acabar el hambre, de dar salud, educación y empleo, puro blablablá. Mas bien, ¿Cuáles son los macroproyectos que van a desarrollar, con qué equipo? Que nos digan cómo y con cuáles recursos van a resolver los problemas de Cartagena, de Bolívar; cómo vamos a crear cultura ciudadana, cómo hacer competitivos al Distrito y al Departamento. Que no salgan después con la misma historia, que rasparon la olla, que no conocían el estado de la administración. La campaña apenas inicia y necesitamos entender el “como lo voy a hacer”. Jóvenes, pilas, que todos estamos mamados de tanto ismo con cion.

*Abogado y ejecutivo empresarial.