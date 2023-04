El otro día me llamó mi amigo Emigdio Morales para compartirme una idea de su hijo Pablo y me fregó. Y digo que me fregó, porque mientras él siguió tranquilo en sus tierras vacacionales de Turbaco y su hijo Pablo prosiguió con sus labores cotidianos, el suscrito quedó pensativo y desvelado, reflexionando sobre la contundencia de una propuesta sencilla para intentar resolver un problema legendario del tráfico vehicular de la ciudad. Hasta mi esposa me preguntó: “¿Te pasa algo? ¿Estás deprimido? Es que llevas dos días taciturno y callado, como si algo te mortificara”, remató.

Entonces, estimado lector, pongo el contexto de la propuesta, para que, entre todos, podamos entenderla y revisarla: 1) Todos conocemos y padecemos el grave estrangulamiento vehicular que tenemos en el puente Román. Viniendo por Manga, pasamos de 4 carriles a uno; y del Arsenal, pasamos de dos a uno, además. El resultado: un trancón de m... lleno de histeria, insultos, demoras, estrellones y una que otra mentada de madre para el alcalde de turno. Así de sencillo.

2) Según los expertos en la materia, una solución radical sería la construcción de un túnel (léase bien, por debajo de la bahía de las Ánimas), entre la salida de Bocagrande y Manga, el cual costaría la pendejadita de unos $700.000 millones. Es decir, quedaríamos empeñados hasta con las nalgas, quién sabe por cuántas décadas y quién sabe qué tataranieto del estimado lector, verá dicha obra.

3) Entonces, viene la propuesta del señor Pablo Morales: ¿por qué no demoler las dos aceras del puente Román, se obtiene un carril adicional (lo que solucionaría importantemente el problema) y se construyen dos aceras nuevas en “voladizo” en los laterales del mismo puente? Y aquí surgieron los desvelos y reflexiones del suscrito, pues en el lado de Getsemaní, no hay espacio para los andenes: nos chocamos con la muralla.

4) Como la propuesta de Morales nos lleva al ahorro descomunal de recursos y la solución rápida de un “nudo gordiano vehicular”, tocaba buscarle una solución creativa al tema peatonal. Y aquí viene la otra idea: oh sorpresa, visitando el lugar y en la plena esquina donde está el llamado “Reducto”, en su parte baja, hay una puerta de calados en madera roja, con suficiente espacio donde podría entrar la acera peatonal y salir del otro lado de la muralla. En el otro lado del puente, sí tocaría construir una “rampa” en madera para pasar la muralla, como si fuera un puente peatonal.

En conclusión: no hay soluciones perfectas, pero la de Pablo Morales la veo sencilla, económica y funcional. ¿Tienes una idea mejor?