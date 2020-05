El profesor y la exéresis

En un informe médico vi nuevamente el vocablo “Exéresis”; circunstancia grata que me trasladó mentalmente a mi época de estudiante de medicina en el Hospital Universitario Santa Clara (*) y mi relación con el profesor Francisco Obregón Jaraba, médico cirujano clínico, especializado en Francia y exrector. En el curso de anatomía, fui su alumno. Él exponía con lujo de detalles: la anatomía del cerebro, cerebelo y la médula espinal. El corazón, la aorta y las arterias coronarias.

Debo revelar que los exámenes finales eran prácticos con cadáveres en el anfiteatro y también escritos. En los escritos debíamos usar seudónimos (**); una decisión ética del profesor Obregón Jaraba, debido a que en el grupo había varios hijos de médicos. Con él siempre obtuve la máxima nota. También fue mi profesor en el Curso de Cirugía. En una de sus brillantes conferencias clínicas le escuché pronunciar por primera vez el vocablo “Exéresis”, en lugar de extirpar. De ese modo Exéresis quedó en mi memoria.

En el año 1966 ya era médico; en cierta ocasión al pasar frente del Edificio Virrey, situado en la esquina de las calles de las Carretas y Vicente García; allí el profesor Obregón Jaraba tenía su consultorio; desde el balcón del segundo piso me llamó. Acudí para enterarme de su interés en conversar conmigo. Me comentó que me tenía una propuesta de una beca de Neurofisiología en una universidad norteamericana. La beca era a través de una universidad privada en Bogotá. Mi admiración y reconocimiento por él, que me llevó a aceptar su propuesta, que la entendía como su aprecio hacia mi persona. Yo era instructor en el Departamento de Fisiología de la Universidad. La Universidad de marras me envió una carta comunicándome que me habían nombrado profesor en su Departamento de Fisiología, por tanto debía posesionarme en Bogotá; el decano y el jefe del Departamento de Bogotá eran costeños.

Pero la tal beca no se concretó. Ambos engañaron tanto al profesor Obregón Jaraba como a mí, y lo más grave, ¿no recibía salarios como profesor? A los tres meses comenzaron a pagarme: (¡estaba en periodo de prueba!). No me agradó esa conducta desleal. En las vacaciones de ese mismo año regresé a Cartagena y renuncié a la susodicha Universidad, que a pesar de su conducta tramposa intentó dañar mi hoja de vida. Meses después viajé a México por invitación directa del maestro Ignacio Chávez, fundador del Instituto de Cardiología; maestro que conocí cuando fue rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 1961.

A mi regreso a Cartagena ya como especialista en Cardiología, la relación con el Profesor Obregón Jaraba continuó siendo de cordial amistad. Incluso fue mi paciente y le implanté un Marcapaso Definitivo en su corazón, en el Hospital Universitario.

(*) HOY- HOTEL SANTA CLARA.

(**)-DISRAELI: ERA MI SEUDÓNIMO