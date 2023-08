El primer año de gobierno

Sobre el primer año del presidente Petro se pueden señalar cosas positivas, negativas y controversiales.

Entre los aciertos, sin duda, el atinado manejo de la política económica y el respeto por la regla fiscal, que -contra todo pronóstico- hoy permiten tener el desempleo en un dígito, el dólar a la baja y tranquilos a los mercados. Igualmente puede mencionarse el posicionamiento del país en la agenda de acción climática global (a pesar del poco impacto que ese problema tiene internamente), la creación de la jurisdicción agraria, el haber puesto en el centro del debate público los problemas y las reformas sociales y el haber llevado el gobierno a las regiones. Finalmente, la indeclinable voluntad del presidente para concretar la paz, que hoy cosecha un cese al fuego con el Eln.

Entre los desaciertos, sin duda, la desatinada estrategia de seguridad que tiene sumido al país en una “anarquía criminal” y en un absoluto descontrol del orden público, lo que parece devolvernos a épocas superadas. Igualmente, la imposibilidad de consolidar un equipo de trabajo y gabinete ministerial (ya han salido 11), así como el excesivo activismo de los que se nombran ministros (as), que ha conducido a tener un gobierno de grandes narrativas –como si aún estuviéramos en campaña–, pero con un exiguo cumplimiento de las promesas, una deficiente administración de los recursos y muy poca operatividad en la ejecución presupuestal (hasta mayo era la más baja de los últimos 20 años). Debo mencionar, por igual, el mesianismo ideológico y el misticismo conceptual del relato gubernamental, que le ha hecho creer –al gobierno y sus seguidores– que sus iniciativas legislativas no admiten críticas ni disensos y, por tanto, no son susceptibles de discusión y consensos, por lo que deben aprobarse como se presentan. Y no puedo dejar de mencionar el desacertado discurso polarizador (oligarquía, blanquitos ricos, etc.), agresivo, especialmente contra la prensa, o descalificador – por el presidente- respecto de algunos sectores sociales legítimos (“clase media arribista”, “blanquitos ricos”, etc.), mientras, paradójicamente, exige el desescalamiento del lenguaje contra el Eln o habla de “paz total”.

Y entre las cosas controversiales, cuestionables o feas, sin duda, los escándalos familiares (hijo, hermano) y del círculo más cercano a la campaña presidencial (Benedetti, Sarabia) que por el bien del gobierno y de la institucionalidad deben esclarecerse “sí o sí”. Finalmente, las extrañas desapariciones del presidente – como en Francia- de las que nadie da cuenta o el sistemático incumplimiento de sus compromisos (la Silla Vacía ha contabilizado 82) que requieren una explicación o justificación ante el país, que tiene derecho de saber si se trata de un inconveniente de salud, de desorden o de otro problema.

*Profesor universitario.