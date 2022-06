A lo hecho pecho. Esperemos a ver qué pasa. En todo caso la nación ha quedado dividida por partes iguales, aunque el ganador generalmente impone su liderazgo. Veo al presidente electo, no me atrevo a mencionar su nombre todavía, muy moderado y conciliador. Pareciera que es un sentimiento genuino. Existe de todas maneras muchísima desconfianza. Dicen los que saben, que siempre es así, y cuando sus proyectos encuentran obstáculos se le dispara el autoritarismo. De todas maneras habrá una fuerte oposición y un congreso que deliberará sus proyectos. Es decir, no será nada fácil.

Pero, ¿y por qué gano?

Descartando la teoría del fraude, en el mapa electoral, vemos que votaron por él las zonas más pobres del país; la siempre atrasada y meretriz costa Atlántica, la muy paupérrima y olvidada costa Pacífica, las zonas de conflicto, donde el pan diario es el narcotráfico, la siempre inentendible Bogotá, que lo ha sido así desde tiempos de Morillo, acuérdense que el general después de acribillar a los cartageneros fue recibido con alfombra roja por los bogotanos. Pueblo de dura cerviz.

La verdad es que la deuda social es tan vieja como inmensa, hay mucha inequidad, mucha gente con mucho y mucha gente con muy poco. Gente olvidada del Estado que piensa que tendrán una oportunidad y un resarcir de sus vidas. Y mucha gente con privilegios, sobre todo en la clase política, los que llegan a sus cargas no a servir sino a llenarse los bolsillos.

Las gentes ven en el presidente electo, que puede haber un castigo para ellos. Aunque esté rodeado de estos, esperemos que es solo una estrategia electoral. Él, como su alter ego, el senador Bolívar saben que Roy, Piedad y Benedetti, no son nada bueno. Aunque tal vez necesite a Barreras para el manejo político en el congreso, no será positivo para la imagen de su gobierno, pero con él, un hombre sin escrúpulos, conseguirá tener gobernabilidad.

En todo caso no quisiera estar en la piel del presidente, son muchos los compromisos que tiene con los pobres, con la izquierda dura de Colombia, y con el 50 % de los colombianos que votaron en su contra. Con la gran preocupación que la izquierda dura no le perdonará hacer una política diferente a la que siempre ha prometido, la que sí se aplica, conseguirá como se ve en el vecindario, convertirnos en pobre a todos.

Del discurso del presidente, me gustó el capítulo del “desarrollo del capitalismo”, que no es otro que la industrialización y la de poner a producir la tierra, sacándola de la postura feudal, que solo la tierra se tiene para su valorización.

En política el principio de Pareto, puede funcionar. Solucionando el 20 % de los problemas soluciona el 80 % de ellos. Como por ejemplo la reforma a la justicia, una reforma politica (descentralizacion) y un gran dialogo nacional, donde estan todos los colombianos.

*Arquitecto.