El peor día para transportarse en Cartagena

No hay peor día para transportase en Cartagena que el mal llamado “Día sin moto”. Digo “mal llamado” porque el Decreto 0279 que expidió la Alcaldía el 25 de febrero así lo informa: “Artículo Tercero. Día sin moto. Restringir en todo el territorio del Distrito de Cartagena de Indias, desde el 26 de febrero de 2022, hasta el 24 de febrero de 2023, el segundo y último viernes de cada mes, la circulación de vehículos tipo motocicleta, de cualquier modalidad y cilindraje...”.

Hasta allí, la lógica indica que esos días no deberíamos ver ninguna motocicleta por las calles de la ciudad; sin embargo, a continuación, un parágrafo en el decreto exceptúa las motocicletas que sean conducidas por su propietario, quien debe ir sin acompañante.

Es decir, ya no es día sin moto, sino día sin parrillero. Pero, vamos más allá y seamos francos, el nombre que no le pudieron poner y así debe llamarse porque es el objetivo principal de esa medida, es: el día sin mototaxis. Lea aquí: La encrucijada por el mototaxismo

Este día, cuando no hay mototaxis, es el día que más sufre la ciudadanía de Cartagena para transportarse. Y estoy hablando de la mayoría. Seguramente los que tienen carro no se percatan de que las estaciones de Transcaribe están a reventar (más que otro día cualquiera), o que los colectivos ese día no hacen colectivo, sino que cobran la carrera al precio que se les da la gana, y ni qué decir de los conductores de Indriver, que ya se están tirando la aplicación que nació como una alternativa ante el abuso de algunos taxistas. Lea aquí: Bomba de tiempo

Esta semana, otra vez en un artículo de El Universal, un par de expertos calificaron de inútil la restricción del “Día sin moto”. Y aunque suene extraño, sí, ese día es cuando hay más trancones, lo ha confirmado el mismo DATT.

Pero su director, Janer Galván, insiste en que esa medida debe seguir y que lo importante es fortalecer Transcaribe para que la ciudadanía pueda acceder al transporte público. En esto último tiene razón, pero mientras eso pasa, que cada vez se ve más lejos, urge que le presten atención al clamor de esa ciudadanía que sufre esos dos viernes esperando un transporte para llegar a su lugar de destino.

No me queda bien decir que hay que apoyar el transporte informal o ilegal, pero el Distrito debe quitarse la venda de los ojos cada “viernes sin moto” y encontrar una solución al caótico tráfico de esos días. Mantener esa regla sin dar opciones, en una ciudad con un deficiente servicio de transporte público, es un despropósito. Lea aquí: Día sin moto en pandemia

Expertos en movilidad también han insistido en la ineficiencia de la medida del pico y placa por 13 horas continuas que se inventó el director del DATT para vehículos particulares. Esa restricción también la mantiene sin ningún argumento serio.

Esta semana el dueño de un concesionario le dijo a este diario que es difícil agendar una cita en el DATT porque “nunca contestan”. Pareciera que en esa entidad no hay luz verde para escuchar a la ciudadanía. Lea aquí: Alcalde Dau, corrija usted

