El Parque de Bolívar

Todo en la vida debe tener continuidad y de la misma manera que escribí mi columna emocionada porque finalmente el gobernador Blel se decidía a meter mano en la recuperación del Parque de Bolívar, hoy, compromiso que es una realidad, merece igualmente dedicarle este espacio para agradecer la buena voluntad de los dirigentes, que sirve de ejemplo para resaltar cuando se quiere, se administra bien, se revisa bien el presupuesto y se logra el objetivo. Esta recuperación no quedó en palabras y es un hecho que debemos aplaudir y agradecer porque nuestro patrimonio es de todos y aunque no esté escriturado de manera particular, Cartagena, nuestra casa, merece de una buena vez que se le arregle y se ponga bonita. “El parque cuenta con zonas verdes y pavimentadas, posee una variada arborización, dentro de su mobiliario cuenta con bancas, fuentes de agua, y demás elementos típicos que se encuentran en un espacio público como este. Las calles aledañas al parque tienen un uso del suelo mixto, donde confluyen vivienda, comercio y servicios”: Wikipedia.

Cuando me refiero a que todo debe tener una continuidad, hago énfasis a su cuidado minucioso, dedicado, preciso y vigilante para que día a día y sin excusas, no quede la mínima posibilidad de que se afee y quede en manos de la inclemencia del clima y de la indiferencia de todos aquellos a quienes les importa muy poco nada de nada se desbarate en un santiamén. Me asalta la más grande preocupación en cuanto a las palomas, sabemos que ellas van donde encuentran comida, sobras de arroz, sobras de granos y la agravante del vendedor de maíz en bolsitas. Quizá tomarse la foto con estas aves sea romántico y épico; pues se deja enmarcar en su vuelo masivo para el clic y listo, pero detrás de este ejercicio del transeúnte local, del turista, del despistado, del indignado, del filósofo religioso, del vendedor de paletas, frutas y miscelánea de cachivaches. Hago énfasis a la autoridad en cuanto a la permisividad de lo que pueda ocurrir dentro del parque, lo que quiere decir: ¿Cuál será la categoría del parque? “Este espacio urbano es un sitio emblemático de la ciudad, cargado de simbolismos históricos y culturales”. No estoy manifestando que no podamos usarlo, disfrutar de su ambiente delicioso, sentarnos en las bancas, recrearnos del entorno, se restauró precisamente para gozar de él, pero sí insisto e invito a toda la ciudadanía a respetar el espacio público como tal y no confundir, como hacemos siempre: como es público no me corresponde cuidar de él y me importa cinco chivos su estado. Gracias también a Iván Sanes por su compromiso y dedicación local y departamental en sacar adelante proyectos de los cuales me siento orgullosa. Nuestra ciudad merece todo el progreso y desarrollo. Vamos por más.

*Escritora.