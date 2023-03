“Terreno acotado en núcleos rurales o urbanos, generalmente con plantas y árboles, destinado a usos diversos, especialmente al recreo público”, esta es la definición encontrada en Google a la que yo quiero agregarle unas cuantas anécdotas para robustecer su significado ahora que voy a referirme al Parque de Bolívar. En el año de 1976 hasta 1979, religiosamente alrededor del pedestal que sostiene la estatua de Bolívar, varios compañeros y yo, íbamos a sentarnos allí a estudiar bajo las luces fluorescentes nuestros códigos, creo que a nadie se le hubiese ocurrido utilizar un espacio del parque para prepararse en Derecho, o quizás otros lo hicieron en el Fernández de Madrid o en de San Diego. Lo que sucedía es que la Universidad de Cartagena, en los pasillos tenía luz amarilla y creo que era de 40 vatios porque cansaba la vista y las aulas que la mayoría tenían luz blanca estaban ocupadas, no quedaba más remedio que ir a cumplir la cita de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., después que salíamos de la última clase de 6:00 a 7:00 p. m., inspirados por Simón que nos decía: “Ánimo, juntos venceremos, un ser sin estudios, es un ser incompleto”, además era apacible, corría brisita y era acogedor, en ese momento no era tan macondiano. Y hoy, leo la maravillosa noticia que el parque después de 20 años, será intervenido por la Gobernación de Bolívar. “Queremos compartir esta noticia con todos. La obra más anhelada del Centro Histórico”. Ojo con esta noticia “La recuperación y el mantenimiento del parque más emblemático que tenemos los colombianos”. Señor gobernador Vicente Blel, se le aplaude sobremanera que esto arranque cuanto antes, recalcando que el mantenimiento es primordial, no por unos días sino de manera permanente, lo que significa que el próximo gobernador le queda esa responsabilidad ante el parque y la ciudadanía, comprometiéndonos todos a cuidar de él y no convertirlo en una letrina, basurero ni malas prácticas. Hacer estructuras, entregar restauradas obras materiales que estaban en mal estado, ciertamente es un esfuerzo, además de una obligación, pero el cuidado sí es de todos. Y retomando los diversos usos del parque, también sirve de biblioteca cuando nuestro querido Martín con su Carreta Literaria, hace lecturas atrapando a los transeúntes para regalarles momentos de expansión a través del aprendizaje y además es sitio propicio para la ley del rebusque, sin orden, sin respeto. Sea esta la oportunidad de una obra bien lograda, pero a su vez controlada y mantenida para que la ciudad siga gozando de un espacio privilegiado y obligado en el Centro de la ciudad. ¡Más parques para la ciudad con mantenimiento y vigilancia! La vigilancia es supremamente importante. Ya se están viendo las obras, sigo convencida de que se harán cosas por Cartagena antes que acabe el 2023.

*Escritora.