En estos días transitando por un camino ancestral del que se dice fue propiedad de pueblos tribales (posiblemente algunos seres de los Kogui, los arhuacos, los wiwa y/o los kankuamos) quienes aún habitan la Sierra, descubrí unas piedras que como paredes, se dice fueron bases de sus hogares; y las cuales los actuales moradores de la región prefieren mantener bajo las especies arbóreas que los cubren porque se cree contienen: “Pagamentos”. En una visión del movimiento perpetuo de la energía, el pagamento se convierte en un principio ecológico y económico fundamental. Consiste en un principio de reciprocidad: El arte de dar y recibir, inmerso en todos los movimientos de la naturaleza. Visión compartida por casi todas las comunidades indígenas, que implica siempre dar algo a cambio de lo que se obtiene, sea algo material o un servicio. Aprendí también en este camino que cuando en el sistema se produce acumulación, inmediatamente llega la enfermedad: las cosas se pudren, tal cual como en la selva. Ese fenómeno lo vivimos todo el tiempo en un sistema económico de acumulación de capital, en una sociedad de acumulación de emociones, en un mundo que solo quiere más; por lo que evidentemente todo se pudre rápidamente en el exterior como consecuencia del mismo efecto en el interior. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin dar algo a cambio de los beneficios que obtiene de sus ecosistemas y resulta escalofriante pensar que según cifras oficiales solo en 2021, Colombia sacrificó 174.103 hectáreas de bosque, siendo uno de los 10 países de más selvas arrasadas. Pese a lo anterior, Colombia tiene todo para ser un líder de transición para la lucha contra el cambio climático. Un gobierno que empieza dejando de subsidiar la gasolina para sanear las finanzas públicas y elevar su costo, es un primer síntoma de que las prioridades son distintas. Ciertamente será un desafío sin precedentes que esta política no impacte al consumidor final de todos los productos, que no incremente la inflación, que la economía que inevitablemente se impactará no se venga a pique, que la canasta familiar se desborde y que se mantenga abastecido nuestro país. ¿Protesar? Sí, si se amenaza nuestra subsistencia por falta de planeación. No obstante me cuestiono ¿cuál será mi pagamento?, ¿qué debo devolver a la tierra?, ¿qué debo sacrificar en reciprocidad? Sin duda regreso de la Sierra confrontada y estoy lejos de tener respuestas. Sé que todos queremos cuidar nuestro hogar, pero parece que no estamos pensando en qué devolvemos... te pregunto: ¿estás preparado para hacer tu pagamento? ¿Qué renuncias individuales y colectivas tendremos que hacer para garantizar los derechos de las generaciones futuras?

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.