Puede ser que me molesta la sensación de árida indolencia que produce en mis manos, puede ser por el olor a sangre que se supone que tiene, puede ser la manera como se escurre con resolución mes tras mes, puede ser que sea una aversión genética por lo rugoso; puede ser que la estética sea objetiva y que el óxido siempre sea feo.

Cartagena es una de las ciudades más corrosivas del mundo. A cien millas náuticas, afuera de Bocas de Cenizas, se forma el mar más picado de todo el Caribe. Las olas cargan sus borregos blancos de espuma y el agua termina flotando en el aire en forma de aerosol: sube a más de 100 mts y penetra la costa hasta 80 km adentro. Esto no sería nada extraño, si no fuera porque coincide con otros factores: altitud de 20 cm sobre el nivel del mar, calor, humedad y alta salinidad.

Dos de las cosas, de las pocas cosas, que me sorprendieron amablemente de Bogotá fue que no tenía hormigas y no tenía óxido. Belalcázar, Caldas tampoco: vi una varilla de acero al descubierto todavía gris, como si no se hubiera bajado del camión. Ellos no se dan cuenta; nosotros sí.

Ahora que me ocupo de pensar en cosas expuestas que duren dos décadas, noto la irrupción del óxido por donde voy: en la parabólica gris, en las puertas desgastadas del ascensor, en el pasamanos del bus rayado por una llave ansiosa, en el armazón de la silla del colegio, en el tornillo de la estufa de acero inoxidable, en el columpio del parque. Aunque la tecnología lo ha ido arrinconando -no con pocos costos- el óxido es intrusivo, el óxido determina nuestra condición; y nos hace tener la sensación de que hay cosas que siempre nos ganan, indefectiblemente.

Yo no diría que el óxido es decadente, pensaría que es peor, porque es activo y parece tener una consciencia malévola. Creo que su omnipresencia también ha determinado el carácter del cartagenero y que nos ha llevado a una connivencia con la mediocridad. Y como afecta más a los pobres, (y a lo público, que siempre está expuesto), el óxido tiene algo más allá de lo estético: casi tiene carácter moral.

Por eso, aparte de redactar un código de mobiliarios e instalaciones específico para esta realidad, Cartagena debería mirarse única, incomprendida y solitaria, y afrontar todo con estoicismo, como en el Sahara se asimila el calor y en Anchorage el frío. No es por nada que casi en ninguna otra parte se usen cotidianamente los verbos zocatear, averaguar y enmohecer: es un clima salvaje y de alguna manera hemos ido asimilando la idea de que es una condición intrínseca nuestra. Más allá del trivial calor, busquemos que sea un símbolo que nos aglutine y nos haga sentir que hay algo malo que vivimos en común y que no está en nosotros.