Asistir nuevamente al cine se ha sentido como una experiencia postpandémica. Sin la primera dosis de la vacuna en mi brazo izquierdo y con todas las medidas de bioseguridad, el escape a la realidad por más de dos horas fue la película: El olvido que seremos.

La cita fue en una sala de cine a la que he asistido desde niño y que siempre he criticado por la disposición a proyectar, bajo términos de mercadeo, puro plomo y carros volando sobre explosiones. Allí, con todo el respeto, he pasado malos ratos generados por grupos de asistentes -asiduos al género- que van es a fastidiar la velada con risas, bromas y cuchicheos.

Sin embargo, nada de eso ocurrió en esta ocasión, y la desconexión de los problemas reales que brinda el cine resultó infructuosa. El relato desgarrador y cruento de la película de Fernando Trueba, basada en la novela de Héctor Abad Faciolince, me cautivó por cómo retrata la violencia del país a través de los acontecimientos que hilvanaron la historia familiar del escritor paisa.

El filme muestra todo lo que está mal en Colombia con visos de todo lo feliz que reside en la armonía familiar de un hogar, conformado por dos padres, que expresan su amor a través del compromiso de criar a un niño rodeado de cinco hermanas, y todo el drama casero que eso conlleva.

En la película, el sosiego de la familia Abad-Faciolince permanece inmune, por muchos años, al terror de la violencia que siempre ha recorrido las calles de Medellín, pero cuando el nudo se ensangrenta, la realidad y la denuncia son plasmadas sin apelar a las ideologías políticas y cuestiones religiosas que tanto tensionan la discusión sobre nuestra sociedad. Una conversación nacional que es asignatura pendiente hace décadas.

Más allá del crujir de las crispetas y uno que otro sollozo por las escenas, quien asista a ver la cinta podrá ver reflejado a nuestro país en la familia protagonista. Las diferencias y semejanzas que alimentan la relación de amor y odio que se da entre colombianos, se puede observar en las desavenencias entre Héctor y sus hermanas. En la misma lógica, el desarrollo de la película va mostrando las vicisitudes de la infancia, adolescencia y adultez, arrojando enseñanzas que se pueden conectar con la madurez de la ciudadanía y cómo hacen uso de sus derechos y deberes.

La vida de Héctor Abad Gómez, padre del escritor, es una oda al ímpetu frente a la cobardía. En la película, el médico siempre hace hincapié en la lucha por los derechos humanos sin tintes partidistas, ideológicos o teológicos. Es una bocanada emotiva ver en la pantalla una valentía así de respetable, que en la realidad muchas veces ha sido vilmente aplacada.

Al final, la película no dejará a nadie indiferente y en la marcha rutinaria hacia los orinales, cada quien hará su propia reflexión. Consideración que el día que se logre conjugar con la de los otros asistentes al teatro Colombia, donde se proyectan todos los géneros, y en donde pasamos de la acción o el terror al humor sin interludios ni asombros, ese día construiremos una mejor sociedad. Por ahora, y como demuestran historias como la de la película, ese consenso seguirá siendo una utopía.

Cuando distintos actores se sientan en el mismo espacio a reinventar nuestro contexto, y en la ecuación entran los intereses particulares e individualidades que impiden el acuerdo, nada cambia. No hay soluciones y cedemos ante el olvido.