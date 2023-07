El (no) valor de la vida

Una de las pocas veces que he tenido una (leve) discusión con el director de uno de los diversos diarios de los que me han echado o he quebrado, fue en Barranquilla con el antiguo director de El Heraldo. La disputa verbal en cuestión giró alrededor de mi apreciación de que el susodicho diario no trataba del mismo modo los asesinatos cometidos en el norte rico de la ciudad que en el sur pobre. Mi observación se sostenía sobre diversas portadas en las que comprobé que repetidamente cualquier muerte en la zona rica ocupaba toda la portada, mientras que matanzas en la zona pobre apenas aparecían resumidas en una de las esquinas inferiores de la portada y eso si aparecían.

Mi apreciación no le hizo gracia al director y debatimos un rato sobre la cuestión. Creo que mis argumentos eran sólidos (en una de las portadas que le mostré se dedicaba media página al devenir de un oso del zoológico municipal y apenas un cuadradito a cinco asesinatos cometidos el fin de semana) y también creo que el director era y es un profesional válido, prudente y sensato. Esto me llevó a concluir que el problema no era él o la política editorial del diario, sino que, simple y horriblemente, en Colombia la vida apenas vale nada, especialmente si eres pobre.

Un atraco o muerte en los barrios ricos abre ediciones, una sucesión de crímenes derivados del microtráfico, riñas e intolerancias en los barrios pobres se asume con idéntica fatalidad a la utilizada para un desastre natural o unos días de calor excesivo. ¡Qué se puede hacer! Como si se tratase de una plaga bíblica, los colombianos asumen que es normal vivir en un país inseguro, que sean asesinados miles de compatriotas al año y que, además, si eres pobre, tienes bastantes más posibilidades de ser uno de ellos.

¿Qué país se puede construir con esta mentalidad? ¿Qué Estado social, qué democracia, se puede tener en un país donde el 10% de la población es indiferente al asesinato del 90% restante? Es como si en los barrios ricos vieran a los habitantes de los barrios pobres como humanos de segunda cuya vida sólo sirve como mano de obra barata y cuya muerte no tiene mayor relevancia que la que pueda tener la rotura de cualquier otra herramienta, como un carro o un celular. No es una cuestión de maldad o bondad de una persona concreta, es algo cultural que afecta a todo el país, a todos sus ciudadanos, a los que se ven como patrones y a los que se reconocen como siervos. Y no es aceptable.