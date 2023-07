El mito del Yagé

La cosmovisión del indígena del Amazonas tiene marcadas diferencias culturales con las de un ciudadano de cualquier otro territorio de este país o del mundo.

El desarrollo cognoscitivo del humano viene programado genéticamente con una impronta que contiene las etapas por las que filogenéticamente debimos atravesar hasta alcanzar las competencias mentales del adulto contemporáneo. Desde el nacimiento disponemos de un pensamiento primario de acuerdo con la escasa conectividad neuronal y la pobre *mielinización de las redes nerviosas (*cobertura aislante); estimuladas por las experiencias vitales tempranas, estas redes se conectan y mielinizan, llegando a estructurase el pensamiento infantil como mágico, muy parecido al de los sueños cuando somos adultos; luego, progresivamente adquiere características lógicas primarias, tales como la función de causalidad, temporalidad, etc., aproximadamente a los siete años, alcanzará la categoría de pensamiento concreto.

Hacia los 12 años, el pensamiento del púber empieza a adquirir cualidades mucho más complejas, como la capacidad de hacer juicios inductivos, deductivos y abstracciones lógicas superiores. El desarrollo cognitivo termina a los 18 años cuando el joven alcanza la capacidad plena de juicio y raciocinio convirtiéndose en adulto, y se supone competente, con plenas facultades y responsabilidades, tanto sociales como legales.

Es tendencia en jóvenes el uso del Yagé, mezcla de dos plantas: La enredadera ayahuasca, un peligroso inhibidor de la enzima Mono-amino-oxidasa (IMAO). Y el arbusto chacruna, que contiene el alcaloide Ndimetiltriptamina (DMT), biosintetizado por nuestro cerebro en mínima cantidad, cualquier dosis externa resulta exagerado. La ayahuasca al inhibir la Mono-amino-oxidasa (MAO), potencia la acción de la Ndimetiltriptamina (DMT) produciendo alucinaciones, que son proyecciones intensificadas de lo imaginario relacionadas con la vida interior del sujeto, vivenciadas como una experiencia mística auténtica por lo que son aceptadas como reales.

El vacío existencial cobra sentido, haciéndole creer al experimentador que tiene contacto con su vida espiritual, que lo percibido es una facultad profética que resultaría incognoscible mediante el pensamiento racional. Los IMAOS fueron los primeros antidepresivos descubiertos por casualidad a mediados del siglo pasado, debieron ser retirados del mercado farmacéutico por su alta letalidad, cuando se consumían alimentos que contenían el aminoácido Tiramina.

Hace pocas semanas, uno de mis pacientes en consulta me relató su experiencia con el yagé mientras hacia etnoturismo por el Amazonas, describió que tuvo una visión de los niños extraviados en manos de un grupo guerrillero, que además tenía a Wilson el can explorador, por más que le expliqué que eso sonaba inverosímil, está convencido de la certeza de su experiencia. Estas sustancias, si bien pueden dar una sensación de introspección y falsear el conocimiento de la realidad, no dejan de ser perjudiciales, peligrosas para la salud física y mental, e incluso causar la muerte, como recientemente ocurrió con los turistas holandeses.

*Psiquiatra.