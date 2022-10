Usted que está leyendo esta columna ¿Se considera normal?, ¿qué es ser normal? Le propongo un ejercicio: pregúntele a su pareja o a sus hijos, si los tiene; si no, pregúntele a su amigo más cercano; a un compañero de trabajo, a su jefe o a un subalterno, desde un punto de vista crítico, sin temor alguno a represalias, como un ejercicio benéfico para un cambio positivo, que con sinceridad le diga cuáles son sus defectos del carácter. Si se atreven, estoy seguro de que la lista sería muy larga.

Enumeraré algunos de los conceptos de normalidad: 1. Estadístico, normal viene de norma, lo que esperamos que haga la mayoría, pero la desviación del estándar no es necesariamente patológica. 2. De salud, se presume normal cuando no se padece o no se ha diagnosticado una enfermedad mental. 3. Criterio adaptativo, lo normal se delimita desde el ámbito de la esfera sociocultural y únicamente indica una adecuada adaptación al contexto social, se considera normal a quien se adapta pero, ¿qué pasa con la persona que se adapta a la patología social? – concluimos que ningún criterio por sí mismo es suficiente para definir un comportamiento, un sentimiento o una actividad mental como anormal o psicopatológica.

“Es una mitología pensar que lo normal está en un lado y lo anormal en otro. El peor lugar del mundo para ser esquizofrénico o bipolar tal vez sean los Estados Unidos de Norteamérica, en África o en la India hay lugares donde la gente coreará con tus delirios, permitirá y aceptará la expresión de una acto clasificado en otra cultura como anormal, dejando a la persona hallar significado en su locura. Algo que no sucede en una sociedad materialista donde la persona vale por lo que produce o por lo que consume, y si ni produce ni consume, la persona es condenada al ostracismo, de ahí el rechazo a las personas mayores porque no son productivas”. Extraído del libro “El Mito de la Normalidad”, del Dr. Gabor Maté.

En un mundo completamente enloquecido, tenemos hoy cuerdos patológicos y locos sanos, así como también gente con locuras lúcidas. En fin, consideraremos anormales a muchos y nos consideramos normales a nosotros mismos, nos erigimos como nuestros propios jueces con un juicio sesgado sobre nuestra propia normalidad y sobre la anormalidad de otros. Probablemente los psiquiatras y psicólogos seamos los peores calificadores de nuestra propia condición mental, aunque muy buenos y eficientes calificando a otros, paradójico aún más cuando la tendencia por venir es la despatologización, que será remplazada por una mejor comprensión de lo que llamamos trastorno. Hablar solo y contestarse ya no será cosa de locos, por lo contrario, sí, de gente muy cuerda.

*Psiquiatra.