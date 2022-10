Thomas Stephen Szasz, nacido el 15 de abril de 1920 en Budapest (Hungría), fue profesor emérito de psiquiatría en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal, en Syracuse (Nueva York). Reconocido como figura destacada del movimiento anti psiquiátrico, aunque no se autopercibía ni se definía como tal, pero sí como un crítico social de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y de los objetivos de control social de la sociedad moderna.

Es bien conocido por sus libros, ‘El Mito de la Enfermedad Mental’ (1960) y ‘La Fabricación de la Locura’ (1970). En la década de los 60 surge un movimiento de varios psiquiatras que se apartaron de los modelos, teorías y métodos del tratamiento convencional, entre ellos Ronal Laing y David Cooper, este último acuñó el concepto antipsiquiatría para designar diferentes enfoques y doctrinas político-sociales en el área de la salud mental, que tienen en común ser detractoras de esta especialidad médica. Michael Foucault, filósofo, desde su perspectiva, en el ‘El Poder Psiquiátrico’ (1973), contribuyó a fundamentar el reproche.

Franco Basaglia (1972), en su obra ‘La Institución Negada’, ataca el dispositivo psiquiátrico, con frases como: ‘La realidad del manicomio es trágica’; ‘Detrás de toda enfermedad psiquiátrica hay un conflicto social’; ‘La maldición de ser loco y pobre’.

Los cuestionamientos apuntan a la psiquiatría como ciencia, como área de la medicina o como sistema asistencial. De todas las especialidades de la medicina, la psiquiatría es la única que ha concitado la formación de un movimiento crítico, la antipsiquiatría tiene un carácter de movimiento contracultural.

La psiquiatría, antes calificada de pseudociencia, por su carácter empírico, con el desarrollo de las neurociencias dio un enorme salto en los últimos 50 años, acumulando evidencias científicas favorables; paralelamente la crítica contribuyó a un cambio significativo en el modelo de atención denominado ‘La Reforma’, que conllevó a la muerte del manicomio como estructura de poder violadora de derechos humanos y que hoy promueve la desaparición de otro elemento de tortura, despersonalización y deterioro psíquico, que son los grandes hospitales mentales, en los que el paciente es un número y la relación psiquiatra-paciente, prácticamente, no existe.

Cuando hablamos de humanización no se trata de usar escarapelas y repetir eslóganes.

La clínica actual, humanizada, debería ser una pequeña unidad de salud mental interdependiente o adscrita a un hospital general, donde el psiquiatra sea uno más del equipo terapéutico, donde el número de pacientes internados no supere las tres docenas por psiquiatra y el tiempo dedicado a la atención diaria por este, no sea menor de 6 horas; la consulta externa atendida exclusivamente por especialistas en psiquiatría no debe ser menor de 30 minutos en promedio por paciente.

*Psiquiatra.