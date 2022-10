El Ministerio de la igualdad

Si existe un concepto usado y abusado en diferentes contextos ideológicos (culturales, políticos) y con los más variados significados, es el de igualdad. Ello obedece a que se trata de una locución ambigua y eufónica, cuya flexibilidad semántica ha permitido que populistas, socialistas, autócratas, demócratas y otros, justifiquen casi todo: desde las expectativas legítimas de grupos minoritarios, hasta gobiernos totalitarios (Cuba), dictaduras seudodemocráticas (Venezuela o Nicaragua) o, como en Colombia (y España), un ministerio de igualdad.

Para la muestra un botón. Al momento de radicar el proyecto de nuevo ministerio, el presidente sostuvo que: el “problema de Colombia es la desigualdad”, a la que atribuyó prácticamente todos nuestros males (pobreza, violencia, improductividad, restricción de derechos y libertades, etc.), por ello, sentenció: “La solución es más y más igualdad”; esto es -interpreto-, igualdad material. Wendy Brown ha señalado que la democracia no exige igualdad absoluta, pero tampoco soporta desigualdades económicas extremas, lo que concuerda con el discurso presidencial, pero imputar a la desigualdad – como lo hace el presidente- todos nuestros males, no es solo una falacia argumentativa (causa falsa, generalización inapropiada), confunde también a la opinión pública; por lo demás, hace mucho tiempo que las ciencias sociales desestimaron las explicaciones monocausales. Los problemas sociales obedecen a varias causas.

Contrario al discurso presidencial, el de la vicepresidenta fue sencillo, didáctico y de una claridad y calidad argumentativa que lo hizo casi infalible. La vicemandataria dijo que el ministerio: “No busca menoscabar los derechos de quienes por años se les ha reconocido (...) ...busca garantizar derechos a quienes nunca los han tenido”; esto es -interpreto-, garantizar el derecho de igualdad ante la ley (isonomía), de igualdad de derechos y de igualdad de oportunidades, expresiones de la regla de justicia: “tratar igual lo que es igual”. También sostuvo, que el ministerio busca crear una “nueva institucionalidad” para garantizar derechos de grupos excluidos (mujeres, grupos étnicos, comunidad LBGTIQ+, campesinos, jóvenes), esto es -interpreto-, garantizar la “igualdad en los derechos” (inclusión de minorías sociales, culturales y étnicas) expresiones de la regla de justicia: “tratar lo desigual de manera desigual (equidad)”.

Con lo anterior, sin embargo, no se esclarecen todas las dudas que conlleva la creación de un nuevo ministerio, por el contrario, persisten cuestionamientos relativos a su utilidad: ¿es realmente la desigualdad el gran o un gran problema para el país?, a su oportunidad: ¿es razonable crear un nuevo aparato burocrático cuando se pide austeridad en el gasto público?, y a su necesidad: ¿se requiere para materializar la igualdad en un país un Ministerio de la Igualdad? Cuestionamientos que por motivos de espacio intentaré abordar próximamente.