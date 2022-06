A propósito de los vientos de cambio que los colombianos queremos experimentar, sería relevante insistir en la necesidad de pasar de megaproyectos con pocos beneficiarios reales, hacia aquellos con verdaderos impactos sobre la pobreza de nuestra gente, aquí mismo, en el corazón de Cartagena. Protección Costera y Canal del Dique, obras impulsadas desde diversos actores locales y nacionales, son acciones con impacto cercano a cero sobre la calidad de vida de los más vulnerables en la ciudad. Esta realidad la cambiamos o, repito, seguimos cabalgando y estirando la brecha social hasta volvernos inviables como sociedad.

Empecemos a hablar de un megaproyecto para erradicar la pobreza, cambiar la estructura de la ciudad. He insistido en Olaya y El Pozón como una oportunidad perfecta para emprender acciones decididas de desarrollo sostenible. Debemos generar soluciones de vivienda digna en la Perimetral, con un malecón mejor que el de Barranquilla, en donde los jóvenes puedan tener la oportunidad de aprender. No me imagino un teatro al aire libre frente, o sobre la superficie de la ciénaga de la Virgen. Algo así como el Little Island at Pier 55 en New York, necesariamente cautivará la atención de propios y turistas.

Este megaproyecto no solo tendrá un componente de cemento. Lo más importante será formar profesionalmente a jóvenes de por lo menos 300 familias de estos sectores, brindándoles becas completas y de sostenimiento durante toda la carrera. Graduarse es romper la burbuja de la pobreza de manera automática. Claro, la intervención académica deberá ser integral, y las áreas de estudios estarán enfocadas a STEM, en particular a ingeniería de sistemas, desarrollo de software e inteligencia artificial. Con esto en mente, podríamos crear nuestro Silicon Valley para programadores y generadores de contenido, visibles en una gran plataforma digital, haciendo negocios en todos los rincones del país y el mundo.

Estos grandes barrios pueden convertirse en un modelo para la erradicación de enfermedades transmisibles por vectores, con un adecuado sistema de salud que impulse la prevención, pero que igualmente responda a los múltiples desafíos sanitarios que experimentan sus ciudadanos. En lo cultural, el macroproyecto buscaría a los jóvenes talentos en arte y música. En el primer caso, utilizando las más de 200 paredes gigantes sin repellar que yacen a lo largo y ancho de este territorio, podrían plasmarse sus obras de arte, antesala y bienvenida a los turistas, como quiera que podrán verse durante la aproximación de los aviones al aeropuerto. Para los músicos, una orquesta sinfónica juvenil cambiaría la historia.

Lo cierto es que estas propuestas no necesariamente requieren un megaproyecto. Si los políticos hubiesen avanzado en ellas, una a una, sin robarse los recursos, hace rato seríamos, verdaderamente, una urbe fantástica.