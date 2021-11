El mayor enemigo del ecologismo es el socialismo. Esto es así porque gran parte de los anteriormente socialistas, al caer el muro y hundirse el socialismo como alternativa a la democracia liberal y al libre mercado, tuvieron que reconvertirse en defensores de otras causas sociales que les permitieran seguir luchando contra el capitalismo, siendo una de ellas el ecologismo.

Por ello, muchos de los argumentos que hoy se escuchan a favor de tomar medidas frente a algo demostrado científicamente como es el cambio climático y la influencia de la acción del hombre en el mismo, son argumentos de tipo socialista: división del mundo en dos grandes grupos sociales enfrentados y antagónicos (trasunto de los antaño explotadores y explotados), enemigos de la naturaleza/contaminantes, que suelen ser los empresarios y los habitantes de los países ricos, frente a defensores de la naturaleza/ecologistas, que suelen ser las clases populares y los habitantes de los países pobres; concepción maniquea de la realidad y valoración moral/religiosa de los hechos, que lleva a que los que practican determinadas conductas consideradas como contaminantes (comer carne) no sean personas respetables y quizás equivocadas, sino malvados merecedores de sanción; asunción de que el cambio de paradigma solo puede ser dirigido por una acción centralizada y organizada desde el Estado que inevitablemente restrinja unas libertades individuales que se equiparan con el egoísmo; etc.

Claro, como los argumentos socialistas históricamente no han dado muy buenos resultados (salvo que miseria, matanzas e indignidad se consideren un buen resultado), cuando muchas personas escuchan a otras denunciar el papel del hombre en el cambio climático y exigir transformaciones sociales para evitar un desastre ambiental, pero estas otras se sirven de argumentos de tipo socialista y, además, son personas cuya ideología es manifiestamente socialista o heredera del socialismo, no son pocos los que no se creen ni los argumentos, ni a sus defensores, ni, tristemente y por extensión, al cambio climático.

He ahí lo terrible. Que la falta de credibilidad del socialismo se extiende al cambio climático y que no pocos no creen en el desastre que se nos puede venir encima porque la experiencia les ha demostrado que cualquier cosa que defienda el socialismo ha sido o bien un error o bien un engaño de funestas intenciones.