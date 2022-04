Tomado de Wikipedia, tenemos que “el politetrafluoroetileno, más conocido como teflón, es un polímero similar al polietileno. La propiedad principal de este material es que es prácticamente inerte, no reacciona con otras sustancias químicas. Es también un gran aislante eléctrico y sumamente flexible, no se altera por la acción de la luz y es capaz de soportar altas y bajas temperaturas”.

Este material es el que parece tienen algunos personajes de la vida nacional, los que han incurrido en actos presuntamente dolosos y no les pasa nada; están, se podría decir, ‘tefloniados’. La acción legal de la justicia no les llega. Sus seguidores no advierten las anomalías cometidas, son inmunes a toda clase de sanción social.

La historia moderna del teflón político en Colombia empieza con la candidatura presidencial en el nefasto año 1994, cuyo presidente para el sucesivo periodo, se hace elegir presuntamente con el apoyo financiero de dineros del narcotráfico. Su lema en el teatro del descaro lo ‘teflonio’ con la famosa frase: “Fue a mis espaldas, aquí estoy aquí me quedo”. Después se vio también presuntamente envuelto en el asesinato del líder Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué pasó? Nada, está hecho del más puro y fino teflón.

Después, para su reelección presidencial 2014 - 2018, el presidente en ejercicio, presuntamente recibe apoyo financiero, cosa prohibida, de la empresa extranjera Odebrecht, el que ‘teflonió’ con la famosa cláusula: “Hasta ahora me entero”.

En estos días quedó libre de la cárcel uno de los implicados. Como también ayudado por un montaje al mejor estilo de Hollywood, en cabeza de expertos hackers, saca de la contienda electoral para la presidencia a su rival del momento. Luego en el marco de su gobierno emprende un proceso de paz que el constituyente mayor vota negativamente; pero no contento con ‘tefloniarse’, crea la fábrica de teflón más grande: la JEP, donde no solo ‘teflonea’ a presuntos violadores de niños, sino que los convierte en honorables congresistas de la República. ¿Qué pasó? ¡Nada, está hecho del más puro y fino teflón!

La lista es larga, pero el ‘Rey del Teflón’ es el aspirante presidencial para el periodo 2022-2026 por la coalición histórica, ¿cuyo candidato qué no ha hecho? Guerrillero, perteneciente al grupo M-19, quienes cometieron toda clase de delitos, entre ellos el más sonado: la quema del Palacio de Justicia, y el aniquilamiento de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siendo la autoridad mayor en la ciudad capital cometió presuntamente toda clase de actos oscuros que incurrieron en enorme detrimento patrimonial a las arcas distritales. Recibió a hurtadillas y en penumbras una bolsa llena de dinero en efectivo (ver video que circula en las redes sociales). ¿Qué paso? ¡Nada, está hecho del más puro y fino teflón!

Arquitecto*