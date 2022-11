El mago de Arjona

En época que no existía el televisor, adultas mayores que trabajan en mi casa, después de su jornada entretenían con relatos fantásticos que noche tras noche narraban, poniéndole una dosis de misterio y suspenso. Los más fascinantes eran las aventuras de Pájaro Verde, personaje tipo “Robin Hood”, con capacidad mágica de invisibilizarse cuando era perseguido por la policía. Las de mayor curiosidad, cuando contaban anécdotas del milagroso Mago de Arjona.

A este personaje lo recordé el pasado sábado, cuando comenzaron a circular imágenes de las inundaciones que provocó el aguacero en la ciudad. En la década del 40 el legista era el Dr. Francisco Haydar Ordage, mi profesor, quien examinaba en la oficina de Medicina Legal, ubicada en el edifico Zarur en la calle segunda de Badillo, hasta allí llegó conducido por la Policía y escoltado por una multitud de seguidores el mencionado Mago de Arjona, a quien, por alteración del orden público arrestaron y condujeron para ser examinado por el perito forense. El diagnóstico fue esquizofrenia.

Confieso que tengo muchos hobbies y uno de ellos es el de “meteorólogo” aficionado, como todo especialista en el tiempo, con aciertos y desaciertos, pronósticos que sirven para que mis amigos hagan bromas al respecto. Esta vez decidí consultar con un alto funcionario del CIOH quien me dijo: para nada es un huracán, menos una tormenta tropical, solo un sistema de baja presión o sea una simple lluvia, para que alcance la categoría de los fenómenos anteriores requeriría una velocidad del viento que este no tiene.

El problema no es la lluvia, el problema es la infraestructura de la ciudad, barrios con un elevado índice de construcción ocupando “legalmente” terrenos de bajamar y sin correlación con la capacidad de los drenajes pluviales de la ciudad. Me dice un viejo residente del barrio El Cabrero, versando sobre la siembra del mangle en sectores donde antes de los años 60 no existía, plantación esta que ha venido cerrando los caños y las desembocaduras de algunas bombas de drenaje, sin que a pesar de varios mantenimientos haya sido posible destaparlas. Y con el perdón de mi amigo Rafa, que en paz descanse, nunca debieron sembrase en la orilla de los caños porque tienden a estrangularlos.

Decían las señoras que el mago había pronosticado que llegaría a presidente uno que dilataría “el cierre” del canal del Dique, que este cuerpo de agua segaría la bahía de Cartagena y que el desastre en la salud de sus habitantes y en los atractivos turísticos acabaría por destruirla. Y finalmente Cartagena se hundiría en el mar y la capital del departamento de Bolívar sería Arjona. ¿Será que el mago era un visionario y estaba más cuerdo que el resto de nosotros?

*Psiquiatra.