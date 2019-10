El Bosco pintó la “Extracción de la piedra de la locura”. La obra muestra la cruda estupidez de la Edad Media y una irracional teoría que afirmaba que se curaría la enfermedad mental al abrirle el cráneo al pobre enfermo mediante una dramática trepanación, y extraer la piedra causal de la demencia.

Con seguridad muchos dementes terminaron más locos, muertos, con menos dinero, esquilmados por charlatanes y con el cráneo abierto. El pintor, genio al fin y al cabo, muestra al supuesto médico que, en vez del típico birrete, lleva el símbolo de la estupidez (un embudo) en la cabeza. Completan el cuadro de ignorancia, oscurantismo, y absurda superstición, un fraile beodo y una monja con un libro sobre la cabeza.

Por esas calendas, Erasmo escribió su hermosa obra “Elogio de la locura”. En una época de absoluta rigidez mental, social y económica. Durante esos siglos los vientos de cambio y la crítica eran repelidos con muerte y saña. Por ello Erasmo de Rotterdam cuestionó el establecimiento, todo, lo divino y lo humano, con exquisita ironía, burla, ingenio y locura para mostrar y cambiar la sombría realidad medieval.

Munch, a finales del siglo XIX, pintó “El grito”, avaluado en 120 millones de dólares: al fondo del cuadro, una filigrana de colores en un doloroso atardecer, el ocaso de todo, tal vez el fin del fin; dos pequeños barquitos en lontananza sobre el bucólico paisaje de Oslo; la imagen lo dice todo, un hombre agobiado por la mayor de las angustias, abrumado por la zozobra y la desesperación; todo el cuadro rodea y asfixia al pobre demente cuyo expresivo rostro desgarra al llevarse las manos a los lados de la cara, sus ojos exorbitados, la boca exageradamente abierta intentando, en vano, emitir un sonido inexistente, el grito. La viva imagen de la locura.

El domingo pasado los cartageneros escogimos, en un rapto de locura, una opción contraria a la estúpida y absurda lógica corrupta de siempre. Paradójicamente el elegido ha sido tildado de todo y cuestionado por su inexperiencia política. Yo no sé si el elegido desarrollará las 10 megaobras que Cartagena requiere, cerrará la brecha de inequidad, mejorará los servicios de educación y salud y acabará con esa violencia que nos enloquece día a día y que estúpidamente nos negamos a ver. Yo me conformaría con que el alcalde complete sus cuatro años y genere esa honesta cultura ciudadana que promovió Mockus en Bogotá (la vida es sagrada, no todo vale, etc.) y que cambie esa actitud indolente y oscurantista que ha permitido que la triste realidad de Cartagena se nos haya vuelto paisaje. También espero que el Concejo, en un rapto de locura, apoye al alcalde y que ambos se nutran de las buenas ideas que propusieron algunos de sus contendores de campaña. Ya lo decía Cervantes: “Demasiada cordura puede ser la peor de las locuras, ver la vida como es y no como debería de ser”.