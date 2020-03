El llamado de Francisco

El papa Francisco en su mensaje de Cuaresma de este año nos dijo: “Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría”.

Estas palabras definitivamente tienen una resonancia especial en todos los que compartimos la tragedia de un pueblo que se afana por construir su futuro en medio de una creciente incertidumbre. El destino de Colombia depende de cómo, en el día a día, lo construyamos sus hijos. Tengo claro que hay que procurar que a todos nos vaya bien, como también es de sensatos no ser ingenuos. A la luz del mensaje de Francisco bien vale la pena aprovechar la cuaresma para examinarnos: ¿Cuál puede ser el destino de un pueblo cuyo futuro se pretende construir sobre el aborto, asesinando inocentes y eliminándolos de manera fría e implacable? ¿Qué convivencia se puede asentar sobre unas muertes que están enfrentándonos cada vez más por el sinnúmero de fosas comunes que van apareciendo? ¿Cómo vamos a avanzar en democracia con las distancias que hay y que cada vez son más difíciles de superar, entre los partidos que dicen representarnos? ¿Qué sociedad libre, justa y solidaria puede surgir de una violencia que hace crecer el odio y el deseo de revancha en quienes sufren más sus consecuencias? ¿Sobre qué bases se puede garantizar la convivencia y el diálogo político, si se valora cada vez menos la vida y la dignidad de la persona, y se la utiliza como puro instrumento al servicio de diversos intereses y estrategias?

Mientras tanto, el pueblo real asiste desconcertado e impotente a la escalada de asesinatos de niños inocentes y líderes sociales. Todos dicen matar en su nombre y para su bien. Pero el pueblo no puede siquiera conocer las razones últimas de quienes mueven esta violencia y, por supuesto, no puede decidir nada.

El pueblo acudió a las elecciones, algunos con gran responsabilidad y ha expresado su rechazo en paros y movilización social. Pero pareciera que su voz no fuera valorada, y cuando se desprecia la voluntad de un pueblo que, en su inmensa mayoría rechaza el camino de las muertes, difícilmente construiremos una casa habitable para nadie.

El camino es el diálogo y la negociación. El llamado de Francisco debe despertar la conciencia de creyentes y no creyentes. En Colombia no vamos a construir nada firme si no lo hacemos sobre las bases de la justicia, el respeto y la fraternidad.