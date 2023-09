Esta canción de Shakira está divertidísima. Volvimos a ver a la artista que reivindica situaciones y reclama justicia. Y llegó con un tema cercano a todos: el hartazgo que nos produce la actitud de 'jefe' y ausencia de liderazgo en nuestros ámbitos laborales y las desigualdades sociales. Nunca he podido elegir mis jefes, y me han resultado de todos los talantes, unos a quienes admiro profundamente y otros a quienes ni siquiera quiero recordar. Aprendemos a vivir con el 'jefe' que nos tocó y a regañadientes muchas veces aceptamos órdenes dentro de proyectos que no resuenan dentro de nosotros. Sin embargo, cada cierto tiempo, sucede algo diferente. Quienes quieren ser jefes y “gobernar” van de casa en casa mostrando su hoja de vida, sus cualidades, ¿y por qué no decirlo?, sus mejores máscaras para que les demos el trabajo. Muchos fingen una preparación que no tienen, unos valores inexistentes y sus verdaderas intenciones se diluyen entre sonrisas y abrazos. En el escenario de nuestra amada Cartagena, tan golpeada y con resultados dolorosos de estos ejercicios democráticos, en las que se han tomado pésimas decisiones, ahora tenemos una nueva oportunidad de elegir el 'jefe'. No me he perdido los debates, he revisado los contenidos en redes, el impacto de sus narrativas... he analizado las opciones. Y quisiera un 'jefe' que verdaderamente sea formado. Soy adepta a la idea de un maestro en el Gobierno. Un amante de la educación. Un ejemplo de lo que la educación de buena calidad y pública puede lograr en el individuo. Alguien que, con vehemencia, pero con profundo respeto a la dignidad humana, diga la verdad sin sonrojarse. Alguien que desde el inicio realice control a todas las actuaciones teniendo como parámetro únicamente la Ley y no la conveniencia. En este mundo machista y misógino, quiero un ‘jefe’ que ante la violencia contra una mujer ofrezca respuestas contundentes y cero tolerancia con los agresores. Alguien que ponga menos manos y más ojos sobre los recursos públicos. Alguien con visión de futuro, que apueste por la tecnología, que transforme el paisaje, que dé paso a los jóvenes, alguien cuya bandera sea la Constitución Política de Colombia y no las alianzas políticas a las que estamos acostumbrados. No quiero volver al pasado. No quiero que se le entreguen las riendas de Cartagena a quienes ya las tuvieron y siguen dando explicaciones. Ni reincidir en alguien que, so pretexto de ser “mayor” y “experimentado”, nos devuelva a lo que sabemos no funcionó. Nos perpetúen las prácticas de obras inconclusas y recursos enterrados. Yo quiero que el ‘jefe’, ‘el líder’ de esta ciudad sea José Luis Osorio. Jose, quiero que puedas ser profeta en su tierra.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.