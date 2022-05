Da terror mencionar su nombre, por eso es mejor no nombrarlo. El país nunca pudo ser el mismo después de su largo periodo presidencial. El Estado vio con preocupación la separación de los poderes públicos durante su gobierno y en peligro la institucionalidad de 200 años de vida republicana.

Hizo lo que le vino en gana, por sentirse, no sabemos gracias a que providencia, que le era permitido todo. Los escrotos no le cabían en su humanidad, si es que la tiene. Se ‘pasó por la faja’ cualquier obstáculo, por supuesto utilizando las arcas del Estado, en uno donde casi todos tienen un precio. Él sabía como nadie, porque es un gran jugador, que es muy difícil abstenerse a una buena oferta económica o a una generosa prebenda política, en un conglomerado político donde la moral y la ética son un dinosaurio en extinción.

Pero lo peor no ha pasado todavía, la horrible noche de su gobierno, el daño está hecho y no será nada fácil repararlo, y podrá incluso tomar décadas recuperar el buen sendero por donde marchaba la nación antes de su arribo, al que llego engañando a todos, ya que la infamia tiene múltiples disfraces.

El país nunca había estado tan divido, como lo estamos en este presente incierto, como no se veía desde la Guerra de los Mil Días, con unos niveles de violencia tan escabrosos que es ya endémico, y es cosa de la vida cotidiana. No solo en la ruralidad perdida en el narcotráfico y el abandono estatal, sino la violencia y la delincuencia urbana, como él lo había prometido en alguna ocasión. Claro, dejar llenar un país de cocaína, a los niveles que padecemos, qué otro podía ser el resultado. Parece que no era solo un acto de vanagloria de su profusa megalomanía, sino una estrategia del Foro de Sao Paulo.

Hoy la herencia de su gobierno aún nos gobierna, porque dado su estatus de hombre de clase social alta, venido de lo más granado del estamento político, con mucho poder recibido por herencia, casi de origen monárquico e ‘investido por Dios’, su mandato es casi ley.

Y porque como buen apostador se dio cuenta que después de la Constitución del 91, en el poder judicial radicaba el verdadero poder. Y que podía penetrar perfecto en este, dado el origen generalmente humilde y venido de familias de clase media baja de los magistrados y jueces de la nación, que en su complejidad aprovechan para aplicar el desquite del menor consuetudinariamente oprimido, contra el mayor absolutamente privilegiado, como cuando Caín se desquito de Abel.

Hoy la perversidad les hace ‘agua la boca’, porque ven sus aspiraciones cumplidas, el triunfo definitivo de la vileza casi coronado con el candidato presidencial de su preferencia, al que ya se unió, declarado de frente, y del que dice cuidara su legado. Su legado de caos, anarquía, delincuencia, marxismo, miseria, cocaína, impunidad y mucha violencia.

Arquitecto*