El increíble ministro ausente

En China pasan cosas curiosas. Recientemente, la desaparición de su ministro de exteriores. ¿Los ministros desaparecen? Se ve que en China sí. Este ministro en cuestión (Quin Gang es su nombre) se ha pasado un mes en paradero desconocido hasta que la noticia que lo ha devuelto a las portadas ha sido la decisión de cesarlo (un mes de no presentarse al trabajo no está mal como motivo de despido) y su sustitución por su predecesor (y gran rival), el ministro Wang Yi. Los rumores son diversos: desde una vendetta del anterior ministro, hasta una pérdida del favor del líder supremo al haberse vuelto el ministro permeable a las ideas de los diablos occidentales, pasando por un lío de faldas de infaustas consecuencias. Esto último supongo que a muchos chinos les habrá parecido lo más razonable, teniendo en cuenta la bíblica edad de la mayoría de los gerifaltes chinos en contraste con los juveniles y propensos al erotismo casi 60 años del increíble ministro ausente.

Qué quieren que les diga, a mí estas cosas me parecen normales. O sea, entiéndanme, en un país democrático no lo serían. Eso de que la gente se desvanezca en la nada, y no se sepa de ella más que por el diario oficial del Estado, no acaba de ser muy ortodoxo en una democracia. Pero estamos hablando de China. Y China lo tiene todo para no ser ni normal, ni ortodoxa, ni democrática. No sólo son socialistas, sino además (y, por ende) totalitarios. Con lo que cualquier cosa que tenga que ver con los derechos individuales, el respeto al ciudadano y demás zarandajas occidentales (arrogancias demoliberales, por recuperar cierta expresión que usé en el pasado), no es que no se respete mucho, es que se la pasan por el arco del triunfo, si entra en conflicto con el todopoderoso Estado y su representante en la tierra, el partido.

Cuando escribo estas líneas aún no se sabe el paradero del ministro. Quizá se ha hecho un ruso (o sea, ha caído accidentalmente por la ventana de un quinto piso tras tomarse un café au polonio), quizá se ha fugado con una señorita de buen ver, quizá está exactamente en el mismo sitio al que fue a parar el capo de la empresa Alibaba, que también se creyó que China era capitalista y aperturista hasta que criticó al Gobierno para descubrirse a sí mismo orbitando alrededor de lo desconocido y a un directivo de su empresa confirmando que el jefe está “vivo y feliz”.

Debe ser muy tranquilizador que confirmen de uno que sigue vivo. De momento.