El incendiario

El calificativo de incendiario se aplica a la persona que prende fuego o a quien incita a prenderlo (caso Nerón, que ordenó incendiar a Roma en el año 64 d.C., posiblemente por rivalidades políticas).

Pues bien, oyendo el discurso del presidente Petro el pasado 14 de septiembre por todos los canales de televisión nacional, no queda otro calificativo de ser un discurso incendiario, manifestando, entre otras cosas, que todos los gobiernos desde 1970 son culpables de todas las masacres ocurridas en sus respectivos periodos, aquí caben las preguntas: ¿entonces quién es culpable de todas las masacres y asesinatos de líderes en este gobierno, que en un año doblan en un mismo lapso a los gobiernos antecesores? ¿Por qué desea enfrentar al trabajador contra el empresario? y ¿por qué quiere destruir la empresa en Colombia, en lugar de tratar de crear más, para que haya más fuentes de trabajo?

Las respuestas, a mi criterio, son muy sencillas: a la primera pregunta, él se echa el agua sucia encima, puesto que las masacres y asesinatos en este gobierno, que pretende la paz total, ya sobrepasan las estadísticas de gobiernos anteriores y la inseguridad reinante en todas las ciudades sobrepasa a la inseguridad vivida de todos los gobiernos anteriores, siendo en este caso el gobierno el directamente responsable. Para la segunda pregunta, esconde su verdadero deseo de enfrentar al trabajador contra el empresario, en su discurso de explotación del segundo contra el primero, cuando la realidad es otra. Trabajador y empresario deben ir de la mano y en el mismo sentido para que la producción crezca, generando más empleo, más recursos para el mismo gobierno que se beneficia a través de los impuestos. Analizando el portafolio de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, el 90% de ellas solo tiene una ganancia del 1% al 5%, por el sistema tributario y el sistema laboral; la mayoría del otro 10% son empresas estatales o gubernamentales que le dejan la ganancia directamente al mismo Estado, como Ecopetrol. Para la tercera pregunta, no queda duda que el deseo del presidente es acabar con la empresa privada, lo mismo que hizo Chávez en el vecino país y que acabó con el sistema productivo de una de las naciones más ricas de Latinoamérica. Si nos dejamos conducir por ese camino y propósito incendiario del presidente, nuestro país terminará destruido, nunca se alcanzará la paz total que él mismo pregona, pero no aplica. Por el contrario, debería estar buscando que la inversión en Colombia crezca, que haya más empresarios dispuestos a invertir en nuestro país, porque existe una seguridad que su capital no desaparecerá inútilmente. Nadie invierte donde no hay esperanza de recuperar la inversión. No vayamos a terminar como Venezuela o Roma.